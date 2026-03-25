È la grande rivelazione del panorama musicale dell’ultimo anno, ha conquistato la vittoria nell’edizione 2025 di

C’è un nome che sta facendo tremare le classifiche e battere i cuori sotto l’Etna, ed è quello di Roberta Scandurra. Per tutti è semplicemente Rob, la ragazza “catanesissima” che, a soli 20 anni, ha trasformato la sua voce graffiante in un passaporto per il successo nazionale.

Dopo aver trionfato nell’edizione 2025 di X Factor, culminata con l’indimenticabile finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, Roberta torna a casa. E lo fa nel modo più esplosivo possibile: sarà lei una delle punte di diamante della quattordicesima edizione di Etna Comics.

Un talento esploso tra pop-punk e ribellione

La vittoria a X Factor non è stata un colpo di fortuna, ma il traguardo di un cammino iniziato lontano dai riflettori della TV. Già nel 2022 Rob si era imposta al Tour Music Fest, bissando il successo nel 2023 al concorso Vela d’Oro. Poi, il lancio del singolo “Lei con te”, un manifesto pop-rock che ha svelato al pubblico la sua anima ribelle e una scrittura autobiografica capace di parlare a diverse generazioni.

L’appuntamento: lunedì 1 giugno a Le Ciminiere

Grande appassionata del mondo nerd e della cultura pop, Roberta non poteva scegliere palco migliore di quello del centro fieristico Le Ciminiere. Il prossimo lunedì 1 giugno, durante la terza serata del Festival, Rob farà tappa con il suo tour “La mia storia”.

Sarà un live ad alta energia, un concentrato di pop-punk e sincerità che promette di incendiare l’area concerti. Per i fan sarà l’occasione perfetta per vedere da vicino l’artista che ha sbaragliato la concorrenza con una personalità decisa e una presenza scenica travolgente.