A vincere l’edizione X Factor 2025 la giovane e talentuosa catanese Rob! Con lei ha esultato anche Paola Iezzi, che l’ha voluta nella sua squadra e ha creduto in lei fin dalle prime puntate. Nella serata di ieri, di fronte a 16mila spettatori, la 20enne di Trecastagni è riuscita a sorpassare sia eroCaddeo, che si era classificato secondo nel team di Achille Lauro, sia la conterranea Delia Buglisi, terza sotto la guida di Jake La Furia.

Un podio tutto siciliano

La serata finale di X Factor 2025, in cui determinante è stato il sostegno del pubblico, attraverso il televoto, ha visto trionfare i talenti siciliani, con Rob che ha conquistato il primo posto e Delia, che è riuscita ad ottenere il terzo posto!

Di seguito la classifica finale:

PierC: quarto posto;

Delia: terzo posto;

eroCaddeo: secondo posto;

Rob: primo posto.

Chi è Roberta Scandurra

Roberta Scandurra, in arte Rob, giovane studentessa 20enne di Trecastagni. Una voce tutta siciliana, potente e appassionata di cantautorato. Esordisce nel 2022 con la vittoria del Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”. Il suo percorso però continua nel 2023, anno in cui ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. A riconoscere il suo straordinario talento anche la giudice Paola Iezzi, che ha lottato insieme a lei, puntata dopo puntata, verso la conquista della vittoria.