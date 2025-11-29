La finale XFactor è ormai alle porte, l’evento si svolgerà giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, e sul palco vedrà esibirsi due straordinari talenti catanesi: Roberta Scandurra, in arte Rob, 20 anni, originaria di Trecastagni, e Delia Buglisi, 25 anni, di Catania.

Due catanesi in finale!

Delia Buglisi è riuscita a conquistare il posto in finale grazie alla sua straordinaria performance che ha emozionato sia il pubblico che la giuria. Durante la semifinale, ha interpretato “I pirati a Palermu” di Rosa Balistreri e “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Delia, scelta e seguita da Jake La Furia, ha fin dalle prime puntato fatto parlare di sé, ottenendo una standing ovation con la reinterpretazione di “Sakura” di Rosalía. Anche Roberta Scandurra ha conquistato il suo posto in finale grazie alla sua interpretazione di “Decode” dei Paramore nella semifinale. Roberta, guidata da Paola Iezzi, è la più giovane tra i finalisti. La tensione è alle stelle e orgogliosi attendiamo la finale!

Gli altri finalisti

In finale anche PierC, 24 anni, originario di Casale Monferrato, ma residente a Milano. Con un passato di studente di pianoforte e teoria musicale presso il Conservatorio di Torino, è riuscito ad affascinare il pubblico con due esibizioni indimenticabili: “All I Ask” di Adele nella manche orchestrale e una potente versione di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Al suo fianco, Damiano Caddeo, conosciuto come eroCaddeo, 27 anni, originario di Cagliari, profonda ed emozionante interpretazione di “Viva La Vida” dei Coldplay.