Due giorni di divertimento allo stato puro, una nuova location e un gustoso assaggio di alcune delle aree tematiche che da sempre caratterizzano la manifestazione.

Oggi, sabato 14, dalle 10:00 alle 22:00, e domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 21:00, sarà la centralissima piazza Università, nel cuore di Catania, a ospitare il Day Zero di Etna Comics 2026.

Anteprime e abbonamenti

Un appuntamento sempre attesissimo, quest’anno con accesso gratuito per tutti, che permetterà a curiosi, fan e appassionati di vivere l’anteprima del Festival internazionale di cultura pop.

Un’opportunità unica per iniziare insieme il viaggio verso la 14ª edizione della kermesse e per acquistare al prezzo irripetibile di 35€, anziché 50, gli abbonamenti per la quattro giorni in programma dal 30 maggio al 2 giugno nella storica location del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

I manifesti e gli artisti

A realizzare lo splendido manifesto del Day Zero di Etna Comics 2026 è stato il noto fumettista e illustratore catanese Diego Fichera, che sarà presente in Artist Alley, e che ha dedicato l’immagine simbolo dell’evento al mondo del fumetto e della creatività, ispirandola a una idol caratterizzata da un mix di elementi volti a richiamare le aree del Festival e impegnata a custodire una sfera contenente il Liotru della piazza Duomo di Catania.

Il programma delle attività

Tra le novità assolute di questa edizione del Day Zero anche il manifesto variant, dedicato dall’illustratore Antonello Venditti ad Angelo D’Arrigo, a vent’anni dalla sua scomparsa. Un omaggio emozionante al celebre deltaplanista, scienziato del volo ed etologo catanese, nel segno della collaborazione tra Etna Comics e la Fondazione Angelo D’Arrigo, presieduta da Laura Mancuso.

Palco Live e Artist Alley

Le due giornate saranno animate da un palco live con Luca Panzieri ed Elea in veste di presentatori, tra contest k-pop, j-pop e cosplay, ma anche esibizioni, musica dal vivo, concerti e dj set, e arricchite da un’area espositiva con stand dedicati al mondo comics e della cultura pop.

Ci sarà spazio anche per l’Artist Alley, nella quale artisti e illustratori esporranno, realizzeranno e venderanno le loro opere dal vivo per i propri fan.

​Tra dediche, sketch e commission, sarà impreziosita dalla presenza di Diego Fichera e dagli ospiti in arrivo con Il Tempio della nona arte, come Felice Buon Spirito, Alessio Maggioni, Luigi Siniscalchi, Giandomenico Ruta, Marion Rapisarda, Salvo Di Paola e Alessandra Valenti.

Gli appuntamenti di oggi, sabato 14

Ricchissimo il programma dell’Area Palco, dove sabato alle 16:00 prenderanno vita le selezioni finali del Kung Kung K-Pop Dance Contest, che per la prima volta ospiteranno anche quelle dei solisti in gara per il K-Pop Dance Fight Fest, a cura degli Ok-B3ATZ, impegnati a seguire con la K-Pop Random Dance, tra brani random, coreografie iconiche e tanta energia.

Emozioni da brividi in chiusura di giornata con lo spettacolo e il concerto a tema Disney firmati da Professione Teatro e dai fratelli Angela e Giuseppe Aiello, il K-Pop Show Time delle Ok-Stars e il finale della prima serata affidato ai Parimpampum, famosa cover band catanese che intonerà le più belle sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia.

Gli appuntamenti di domenica 15

Domenica mattina, ad aprire la seconda giornata del Day Zero sarà lo spettacolo di magia con Mago Dimis e Monsieur Axel e a seguire toccherà alle Huntrix Demon Hunters scatenarsi con balli, musica e quiz a cura dell’associazione L’Incanto delle favole.

Una suggestiva dimostrazione di arti marziali farà poi da apripista allo Winx Show, a cura della Winx Cosplay Crew, un progetto che permetterà di selezionare le componenti della squadra di “fate” siciliane.

Alle 15:30 l’attesissimo Cosplay Contest targato Mangames, con Giovada, MikaPanda e Fabio Saitta in giuria, che assegnerà al The Best un buono Amazon del valore di 400€.

Da non perdere l’anteprima di “Epic: The Musical” a cura di Professione Teatro, la J-Pop Random Dance by Maid Okaeri e il Music and Games di Cose Succose, con Edy e Nove tra gli ospiti di John Lui e del suo team.

Momento clou, domenica alle 18:45, sul palco del Day Zero, con la presentazione ufficiale del Manifesto di Etna Comics 2026.

Aree tematiche e iniziative sociali

Games, Family e Altrimondi

Tantissime le attività collaterali dell’anteprima del Festival. In area Games&Family divertimento assicurato per gli appassionati di giochi da tavolo, grazie a S.H.I.E.L.D. Sicilia, e di facepainting, con le dimostrazioni di Mary Fiume e Valeria Alì. Inoltre lo staff di ABIO Catania ADV organizzerà momenti ludici e giochi di animazione per i bambini e le loro famiglie.

Non mancheranno alcuni assaggi dell’Area Altrimondi, con gli appassionati catapultati nel magico mondo di Harry Potter dal team di Fuori Tema Eventi, un viaggio all’interno di un affascinante scorcio di Medioevo guidato da Laberna APS e uno scenario post apocalittico ricreato da Mather Zero e Ludicamente LAB.

Cultura in piazza

In piazza Università anche l’Autobooks Librincircolo, nato grazie alla collaborazione tra AMTS e Comune di Catania, che darà modo a chiunque lo voglia di salire a bordo per scambiare i propri libri con quelli già presenti o dedicare semplicemente un po’ del proprio tempo alla lettura di un buon testo.