Antonello Venditti torna in Sicilia: una data anche a Catania

Antonello Venditti annuncia le date del suo tour 2024 in Sicilia. Di seguito i dettagli sugli eventi e su dove acquistare i biglietti.

Per alcuni è impossibile non commuoversi solo a sentirla nominare la “notte prima degli esami”, nel bene e nel male una notte indimenticabile per chi l’ha vissuta, come quella che Antonello Venditti regalerà ai suoi fan siciliani esibendosi in città.

Si scatenino i nostalgici in occasione del tour estivo del cantante che celebra i 40 anni del suo successo “Cuore” con questo evento live, ripercorrendo i più importanti momenti della sua lunga carriera nella musica italiana.

Una sua tappa proprio a Catania, il 29 agosto 2024, alle 21:00 in Villa Bellini. Il 31 agosto, invece, l’artista si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo.