Ligabue in concerto in Sicilia: le date degli eventi

Luciano Ligabue, una delle star italiane più apprezzate da tutte le generazioni, farà tappa in Sicilia per il nuovo tour. Ecco le date.

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Saranno 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche.

Sul palco insieme alla star, ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

In Sicilia, il cantante si esibirà in due date, esattamente il 20 Aprile al teatro Politeama di Palermo e il 21 aprile presso il teatro Metropolitan di Catania.

I biglietti per le uniche date live del 2024 saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo.