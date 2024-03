Gazzelle in concerto a Catania: dove e quando

Gazzelle in concerto a Catania: annunciata la tappa etnea del tour del cantante indie, unica data in Sicilia.

La lista degli artisti che saranno presenti in concerto a Catania nel corso della prossima estate si allunga sempre di più. L’ultimo cantante annunciato che si esibirà nella città etnea è Gazzelle. Anche l’artista indie parteciperà al Wave Summer Music, rassegna di concerti estivi che riguarderà la città di Catania.

In particolare, Gazzelle si esibirà alla Villa Bellini di Catania 13 luglio 2024. Quella di Catania sarà l’unica data in Sicilia del tour estivo di Gazzelle. Oltre alla città etnea, il cantante farà tappa in varie località lungo tutto il periodo estivo. Si partirà da Padova, il 4 luglio, per poi proseguire con Catania. Le date successive saranno invece le seguenti:

Francavilla Al Mare: 20 luglio;

Lucca: 26 luglio;

Gallipoli: 7 agosto;

Baia Domizia: 9 agosto;

Diamante: 10 agosto;

Olbia: 15 agosto.

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 13 di domani 15 marzo, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati sarà necessario attendere le ore 13 di mercoledì 20 marzo.