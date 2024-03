Massimo Ranieri in concerto a Catania: due date in programma

Massimo Ranieri in concerto a Catania: due date per il "Tutti i Sogni ancora in volo Tour". Ecco quando.

Sempre più artisti scelgono per i propri tourr la città etnea e Massimo Ranieri è uno dei nomi più importati della storica musica italiana.

Il tour di Massimo Ranieri Tutti i Sogni Ancora in Volo, è una nuova esperienza artistica sviluppata dal cantautore italiano. Un operazione ibrida tra musica, tratro e racconti inediti. Tra le musiche inedite del tour Ranieri canterà canzoni scritte da altri autori italiani di altro calibro.

Le date previste per Catania sono due, di cui una, imminente, al teatro Metropolitan, il 28 marzo 2024. I biglietti sono attualmente in prevendita a 40 euro.

Ranieri tornerà nella città etnea a fine estate, esattamente domenica 25 Agosto 2024 alle 21, stavolta alla Villa Bellini, teatro di diversi concerti della stagione estiva, grazie anche al nuovo piano per un teatro all’aperto. I biglietti per la data di agosto ancora non sono disponibili.