Russel Crowe e la sua band in concerto in Sicilia: dove e quando

L'attore e cantante neozelandese arriva in tour anche in Sicilia; di seguito i dettagli e il link per acquistare i biglietti.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, dove è stato ospite nella terza serata, l’attore/cantante neozelandese Russell Crowe si prepara a partire, insieme alla sua band The Gentlemen Barbers, in un tour che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Previsti 15 appuntamenti, in luoghi di grande bellezza, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Nell’Isola ci sarà un’unica data a Noto, esattamente il 7 agosto 2024 nella suggestiva Scalinata della Cattedrale.

I biglietti per la data di Noto saranno disponibili dalle ore 15:00 di venerdì 22 marzo online su TicketOne e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket al costo di 43 euro (più diritti).