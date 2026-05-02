Il Concertone del Primo Maggio a Roma, da sempre teatro di musica e rivendicazioni civili, si accende quest’anno per una polemica che corre veloce sui social network. Al centro del mirino c’è l’artista di Paternò Delia, protagonista di un’esibizione che ha diviso profondamente il pubblico e la critica. Il motivo? Una modifica testuale durante l’esecuzione di Bella Ciao, l’inno simbolo della Resistenza italiana.

La modifica della discordia

Durante la sua performance, Delia ha interpretato il brano modificando alcuni passaggi chiave. In particolare, il verso «questo è il fiore del partigiano» è diventato «questo è il cuore di un essere umano», mentre la parola «canto» è stata anch’essa sostituita in altri passaggi.

Una scelta che non è passata inosservata al popolo del web, che ha immediatamente reagito con un’ondata di post polemici. Per molti utenti, eliminare il termine «partigiano» significa depoliticizzare un simbolo fondamentale della lotta di liberazione, snaturando l’essenza stessa della canzone.

La rivolta sui social

Su X (ex Twitter) e Instagram, i commenti sono stati durissimi. «Una Bella Ciao dove la parola ‘partigiano’ è sostituita da ‘essere umano’ è qualcosa che fa sanguinare le orecchie, inaccettabile», scrive un utente. Altri si chiedono se la scelta sia stata della cantante o di una qualche «regia» superiore: «Vorrei sapere chi ha voluto quella modifica oscena, non credo sia solo farina del sacco dell’artista».

Io Delia la stimo moltissimo come artista, ma questa è una supercazzola bella e buona. Bella Ciao è GIÀ una canzone universale. Non capirlo è decisamente grave, soprattutto da una come lei non me l’aspetto.

Spero se ne renda conto. https://t.co/4PtWqiyCkT — r o x 🍂 (@lovesetmefree) May 1, 2026

A parte il fatto che non so chi sia Delia, ma è successo che la parola “partigiano” è diventata “divisiva”?

Cos’ha cantato “questo è il fiore dell’essere umano”?

Roba da vergognarsi!

Ma la smettano con queste pagliacciate. https://t.co/Nqgy3cPvrl — Alessandro Forti (@Ale_F_2480) May 1, 2026

L’accusa principale mossa a Delia è quella di aver voluto rendere «edulcorata» e «universale» una canzone che invece ha radici storiche e politiche precise, imprescindibili dal contesto della Resistenza.

Certo che ascoltare una Bella Ciao dove la parola “partigiano” è sostituita da “essere umano” è qualcosa che fa sanguinare le orecchie, inaccettabile Delia, inaccettabile #concertone — Duszejko (@DuszejkoJ) May 1, 2026

La replica di Delia: «Un messaggio universale»

Non si è fatta attendere la risposta della cantante, intercettata dai cronisti nel backstage di Piazza San Giovanni. Delia ha rivendicato con forza la sua scelta: «Volevo allargare il messaggio. Usare la parola ‘essere umano’ fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato o quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi».

Secondo l’artista, la modifica servirebbe a rendere il brano un inno contro ogni oppressione attuale, citando la necessità di parlare di libertà in un mondo ancora segnato dai conflitti. «Passato è passato, ho voluto rendere il testo più attuale», ha concluso, cercando di smorzare i toni di una polemica che però sembra destinata a segnare questa edizione del Concertone.

Un palco tra musica e politica

Quello di Delia non è stato l’unico momento di forte impatto sociale. Tra bandiere della Palestina sventolate sotto il palco e messaggi contro il precariato e gli stage non retribuiti, il Primo Maggio 2026 si conferma un evento dove la musica resta spesso lo sfondo per un dibattito politico mai sopito. Ma è la “nuova” Bella Ciao a restare, per ora, il caso più discusso di questa maratona musicale.