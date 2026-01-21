Dopo due giorni di mareggiate causate dal ciclone Harry oggi si procede con la conta dei danni. Gli effetti più devastanti della mareggiata di ieri si sono concentrati lungo la fascia costiera a nord di Catania, con gravi danni a abitazioni e attività commerciali. In particolare, la frazione di Mascali e la località di Fondachello sono state pesantemente colpite.

Ad essere devastate anche i comuni limitrofi, come Riposto e Acireale, con particolare gravità nelle frazioni di Stazzo e Santa Tecla, dove il mare ha invaso la sede stradale, mettendo in ginocchio l’intero paese. Devastate case, strade, imprese e auto!

Di seguito le immagini del disastro con il quale dover fare i conti!