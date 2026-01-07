Assunzioni assistenti di volo Ryanair: Le assunzioni Assistenti di volo Ryanair tornano protagoniste nel 2026 grazie a un nuovo programma di reclutamento che coinvolge numerose città italiane ed europee. La compagnia irlandese, leader nel settore low cost, ha infatti programmato diversi Cabin Crew Day, giornate dedicate alla selezione del personale di bordo, con l’obiettivo di inserire nuovi assistenti di volo nelle proprie basi operative.

Selezioni e modalità di partecipazione

I Cabin Crew Day sono giornate dedicate al reclutamento, durante le quali i candidati sostengono colloqui e prove di valutazione. Le selezioni possono svolgersi sia in presenza sia online, offrendo così maggiore flessibilità. Prima di accedere al colloquio finale, è necessario superare due test preliminari: uno di inglese e uno situazionale, pensati per valutare la capacità di gestire scenari tipici del lavoro di bordo.

Dove si svolgono i Cabin Crew Day

Le tappe italiane vengono organizzate periodicamente in città come Milano, Bergamo, Roma, Catania, Bologna, Palermo, Napoli, Bari, Venezia, Torino, Pisa, Cagliari e Pescara. Tra le date già fissate figurano Bergamo, Pisa, Bologna, Palermo e Catania tra novembre e dicembre 2025, mentre il calendario 2026 è in fase di definizione. Ryanair ha inoltre programmato selezioni in diverse città europee, tra cui Tirana, Varsavia, Wroclaw, Poznan, Bucarest, Liverpool, Vienna, Norimberga, Zagabria, Dublino e Londra Stansted, ampliando così le opportunità per chi desidera lavorare all’estero.

Assunzioni Assistenti di volo Ryanair: requisiti richiesti per partecipare

Per partecipare alle assunzioni Assistenti di volo Ryanair è necessario avere almeno 18 anni, un passaporto europeo o britannico e un’altezza compresa tra 157 e 188 cm. È richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese, la capacità di nuotare per 25 metri senza aiuti e la disponibilità a lavorare su turni. La compagnia cerca persone socievoli, flessibili e con una naturale predisposizione al contatto con il pubblico, qualità fondamentali per chi lavora quotidianamente con i passeggeri.