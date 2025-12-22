Assunzioni Ita: la rinomata compagnia aerea Ita è attualmente alla ricerca di piloti, sia con esperienza che alla prima esperienza professionale, e di assistenti di volo. I dettagli sulle posizioni disponibili sono stati pubblicati sul sito ufficiale della compagnia, che il 19 dicembre ha annunciato l’avvio delle selezioni. Si ricorda che le domande di candidatura devono essere inviate esclusivamente online. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Assunzioni Ita, si ricercano piloti

Sul sito di ITA Airways sono stati pubblicati i requisiti per la selezione di piloti, sia esperti che non esperti, e assistenti di volo. Per i piloti senza esperienza sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore o laurea,

un buon livello di forma fisica, con certificato medico EASA di Classe 1 in corso di validità,

buona conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato, con livello minimo B2 (CEFR),

conoscenza della lingua inglese ICAO a livello 4/5/6, e dell’italiano a livello 6,

licenza EASA: CPL (Commercial Pilot License) + IR (Instrument Rating) + MCC (Multi Crew Cooperation) + ATPL Frozen,

certificato di teoria ATPL rilasciato dall’autorità aeronautica competente (CAA), o riportato sulla licenza,

idoneità a vivere e lavorare nell’Unione Europea.

Inoltre, verrà offerto un contratto a tempo indeterminato secondo il CCNL Trasporto Aereo.

Per i piloti esperti, invece, i requisiti richiesti sono simili, ma con alcune differenze specifiche:

diploma di scuola superiore o laurea,

un buon livello di forma fisica, con certificato medico EASA di Classe 1 in corso di validità,

buona conoscenza dell’inglese, sia scritto che parlato, con livello minimo B2 (CEFR),

competenza linguistica in inglese ICAO a livello 4/5/6 e italiano a livello 6,

licenza EASA valida almeno per CPL + IR + MCC + ATPL Frozen,

abilitazione EASA valida su A320 o A220 (type rating), con almeno 500 ore su questo tipo di aeromobile. Le ore di simulatore sono escluse,

in alternativa, abilitazione EASA valida su aeromobili con type rating in categoria CAT (oltre 30 tonnellate, idonei per ZFTT), con almeno 500 ore (escludendo anche in questo caso le ore di simulatore),

idoneità a vivere e lavorare nell’Unione Europea.

Anche ai piloti esperti verrà offerto un contratto a tempo indeterminato secondo il CCNL Trasporto Aereo.

Assunzioni Ita, posti per assistenti di volo

Per gli aspiranti assistenti di volo, ITA Airways richiede i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore,

buona capacità natatoria,

possesso del passaporto in corso di validità,

conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, con livello minimo B1 certificato. È gradita anche la conoscenza fluente di un’altra lingua,

assenza di tatuaggi e piercing visibili mentre si indossa la divisa,

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, inclusi giorni festivi e possibilità di pernottamenti fuori base,

capacità di comunicazione efficace e sensibilità relazionale,

attitudine al lavoro di gruppo.

A chi soddisfa questi requisiti viene offerto un contratto a tempo determinato secondo il CCNL Trasporto Aereo.

Per gli assistenti di volo certificati, i requisiti richiesti sono simili, ma con alcune specifiche aggiuntive:

possesso dell’Attestato Equipaggio di Cabina in corso di validità (Cabin Crew Attestation) ed esperienza pregressa nel ruolo,

buona capacità natatoria,

diploma di scuola media superiore,

possesso del passaporto in corso di validità,

conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (livello minimo B1 certificato), con gradimento di un’ulteriore lingua,

assenza di tatuaggi e piercing visibili mentre si indossa la divisa,

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni che possono comprendere giorni festivi e pernottamenti fuori base,

capacità di comunicazione efficace e sensibilità relazionale,

attitudine al lavoro di gruppo.

A chi possiede queste qualifiche viene offerto un contratto a tempo determinato, con la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato secondo il CCNL Trasporto Aereo.

Assunzioni Ita, i piani per il 2026

Sulla situazione di Ita, ha tracciato un bilancio Joerg Eberhart, ad di Ita: “è stato un anno denso di sfide, sia per la compagnia che per me personalmente. Dal 17 gennaio, data della chiusura dell’operazione, abbiamo lavorato duramente per implementare le sinergie con il gruppo Lufthansa, portando avanti l’operatività della compagnia. Ho trovato una squadra molto professionale che sta continuando a profondere grandi sforzi per chiudere al meglio l’anno. Siamo fiduciosi di poter chiudere il 2025 con un sostanziale pareggio operativo, e direi che si tratta di un risultato molto importante nonostante le difficoltà legate alla disponibilità degli aeromobili di breve-medio raggio, che sono oggetto di progressivi fermi per effettuare i necessari interventi di manutenzione sui motori Pratt & Whitney. Nel 2026– ha aggiunto- puntiamo a consolidare quanto di buono stiamo facendo, proseguendo con il rinnovo della flotta con l’ingresso di nuovi aeromobili che sostituiranno quelli di vecchia generazione. Prevediamo anche novità sul network, soprattutto di lungo raggio e continueremo a lavorare con il gruppo per aumentare le sinergie”.