Assunzioni Volotea: la compagnia aerea low cost fondata nel 2012 e che mette in collegamento diverse città dell’Europa, in previsione di rafforzare la sua crescita sul mercato, è alla ricerca di nuove risorse per incrementare l’equipaggio di cabina e assume assistenti di volo, Hostess e Steward, per basi in Italia (Bari, Oblia, Venezia e Verona) e in Francia (Nantes e Strasburgo).

Assunzioni Volotea: chi può candidarsi

I requisiti richiesti per candidarsi sono i seguenti:

avere più di 18 anni

avere una buona conoscenza della lingua inglese , sia scritta che parlata

della lingua , sia scritta che parlata conoscenza di una lingua aggiuntiva tra francese, italiano, spagnolo, tedesco, algerino o greco (facoltativa)

tra francese, italiano, spagnolo, tedesco, algerino o greco (facoltativa) possedere un passaporto europeo valido o un permesso di lavoro

valido o un permesso di lavoro possedere un attestato di equipaggio di cabina rilasciato da un Paese dell’Unione Europea

rilasciato da un Paese dell’Unione Europea avere un’adeguata forma fisica e godere di buona salute

e godere di buona non avere precedenti penali

essere in grado di nuotare ameno 100 metri

ameno 100 metri avere diritto legale di vivere e lavorare nel Paese per il quale si propone

nel Paese per il quale si propone non avere tatuaggi o piercing visibili

risiedere a una distanza massima di 60 minuti dall’aereoporto

di 60 minuti dall’aereoporto avere un altezza minima di 1.57

E’, infine, indispensabile possedere ottime doti comunicative e relazionali

L’esperienza pregressa nel settore, così come la conoscenza di più lingue, è un valore aggiunto, non un requisito obbligatorio.

Assunzioni Volotea: condizioni di lavoro

Il contratto proposto dalla compagnia assicura al candidato opportunità di crescita professionale rapida, oltre alla possibilità di lavorare vicino casa, usufruire di un biglietto omaggio per il tempo libero, avere il parcheggio gratuito in aereoporto e avere accesso a viaggi in modalità standby (viaggiare senza posto garantito, salendo solo se ci sono posti liberi) e ZED (sconti per dipendenti) con oltre 100 compagnie aeree in tutto il mondo.

Assunzioni Volotea: candidature

Coloro che desiderano candidarsi dovranno compilare un modulo online disponibile in questa pagina e riceveranno risposta entro due settimane.