Concorso atleti Polizia di Stato Fiamme Oro 2026: È stato ufficialmente indetto il concorso per Atleti della Polizia di Stato – Fiamme Oro 2026, finalizzato al reclutamento di 46 unità da assegnare ai gruppi sportivi ufficiali della Polizia di Stato.

La procedura è rivolta ad atleti civili di interesse nazionale, in possesso della licenza media, che saranno inquadrati nel ruolo degli Agenti e Assistenti, con qualifica di Agente della Polizia di Stato.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 17 gennaio 2026.

Posti disponibili e discipline sportive

Il concorso prevede 46 posti complessivi, suddivisi per disciplina sportiva, specialità e genere, come indicato nel bando ufficiale. Le discipline coinvolte comprendono, tra le altre:

Atletica leggera

Ginnastica artistica e ritmica

Judo, karate, lotta e pugilato

Nuoto, nuoto artistico e nuoto per salvamento

Rugby, sci alpino e vela

Tiro a volo e tiro con l’arco

Ciclismo, triathlon, equitazione e arrampicata sportiva

Ogni posto è identificato da un codice specifico e riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali.

Concorso atleti Polizia di Stato Fiamme Oro 2026: Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso Fiamme Oro 2026 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra 17 e 34 anni;

diploma di scuola secondaria di primo grado;

condotta conforme alla normativa vigente;

riconoscimento come atleta di interesse nazionale;

possesso di almeno un titolo sportivo tra quelli indicati nel bando, conseguito nei 12 mesi precedenti;

idoneità fisica, psichica e attitudinale.

La presenza di tatuaggi o piercing non conformi può costituire causa di esclusione.

Concorso atleti Polizia di Stato Fiamme Oro 2026: Come avviene la selezione

La selezione dei candidati avviene attraverso:

Accertamenti psico-fisici Accertamenti attitudinali Valutazione dei titoli sportivi

La commissione esaminatrice prende in considerazione esclusivamente i titoli certificati dal CONI o dalle Federazioni e conseguiti nel periodo previsto dal bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il Portale Concorsi della Polizia di Stato, entro il 17 gennaio 2026.

Per l’accesso sono necessari:

SPID o CIE;

un indirizzo PEC personale.

Per i candidati minorenni, la domanda deve essere presentata da un genitore o dal tutore legale.