Concorso INAIL dirigenti amministrativi: Il Concorso INAIL dirigenti amministrativi rappresenta un’importante opportunità di carriera per professionisti con esperienza manageriale nella Pubblica Amministrazione e in enti pubblici o internazionali. La procedura selettiva è finalizzata al reclutamento di figure dirigenziali da inserire nell’organico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con funzioni di elevata responsabilità amministrativa e gestionale.

Di seguito, una guida completa su requisiti di accesso, fasi della selezione e modalità di presentazione della domanda.

Requisiti di accesso al Concorso INAIL dirigenti amministrativi

Possono partecipare al Concorso INAIL per dirigenti amministrativi i candidati in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato specifiche esperienze professionali. In particolare, è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

aver svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 165/2001; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; aver maturato, con idoneo titolo universitario, almeno quattro anni di servizio continuativo presso enti o organismi internazionali in posizioni apicali per le quali è richiesto il possesso della laurea.

Come si svolge la selezione del Concorso INAIL dirigenti amministrativi

La procedura concorsuale può prevedere una prova preselettiva qualora il numero delle domande superi di 15 volte i posti messi a concorso. In tal caso, i candidati dovranno affrontare un test a risposta multipla composto da 60 quesiti, suddivisi tra materie giuridiche ed economiche, normativa INAIL, lingua inglese (livello B2) e quesiti situazionali sulle competenze manageriali.

La selezione vera e propria si articola poi in: valutazione dei titoli; due prove scritte (una teorica e una pratica); una prova orale.

Le prove scritte vertono su materie quali diritto amministrativo e civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, contabilità pubblica, economia delle amministrazioni pubbliche, diritto penale e organizzazione dell’INAIL. La prova pratica mira invece a verificare la capacità di risolvere casi concreti legati all’attività istituzionale dell’Ente.

Prova orale e competenze richieste

La prova orale è suddivisa in un colloquio tecnico interdisciplinare e in un colloquio attitudinale. Quest’ultimo è finalizzato a valutare le competenze comportamentali e manageriali del candidato. Durante l’orale vengono inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e l’uso degli strumenti informatici più diffusi.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al Concorso INAIL dirigenti amministrativi deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale inPA entro l’8 gennaio 2026. È necessario essere in possesso di SPID, CIE, CNS o eIDAS, nonché di un indirizzo PEC. Per completare l’iscrizione è richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro.

Tutte le comunicazioni ufficiali, comprese date e sedi delle prove, saranno pubblicate sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’INAIL.