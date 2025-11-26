Il Ponte sullo Stretto dovrebbe essere pronto nel 2033. È quanto annunciato dall’ad della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, che posticipa, dunque, la data del 2032 indicata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Nel frattempo, l’attesa è rivolta alla giornata di venerdì, in cui la Corte dei Conti dovrà esporre le motivazioni che hanno portato allo stop del progetto. “Oggi siamo al 28esimo giorno e, a mia conoscenza, le motivazioni non sono ancora state espresse, motivazioni da destinare al Dipe della Presidenza del consiglio — ha dichiarato Ciucci —. Con riferimento a questo fatto, che ci ha sorpreso e un po’ amareggiato, il governo ha confermato più volte l’intenzione di proseguire con la costruzione dell’opera ed attendiamo in modo rispettoso le motivazioni della Corte prima di proseguire l’iter”.

Ciucci ha, tuttavia, sottolineato di essere fiducioso nonostante questo secondo stop: “Siamo fiduciosi di potere ottenere la registrazione ordinaria nella convinzione di aver agito nel rispetto delle normative italiane ed europee e se non siamo stati abbastanza chiari faremo di tutto per superare il misunderstanding con la Corte dei Conti“.

Salvini: “Inizieremo a febbraio”

Salvini ha dichiarato a Repubblica di essere ansioso di sapere le motivazioni della Corte dei Conti, indicando due papabili mesi per l’inizio definitivo dei lavori. Tutto dipende da come si evolverà la situazione dopo che la Corte dei Conti si sarà pronunciata e come risolvere i punti critici: “Se le nostre deduzioni saranno recepite, partiremo a febbraio. Altrimenti inizieremo per giugno”.