Altra festività, altro caro voli in arrivo. Ancora una volta il leitmotiv non cambia e in vista delle festività natalizie 2025 è in arrivo una stangata per studenti e lavoratori fuorisede che devono ancora procedere alla prenotazione del volo. L’ antitrust chiede chiarezza.

Ecco quali sono i prezzi, simulando alcune prenotazioni dai principali scali del nord Italia verso la Sicilia.

Caro voli Sicilia: oltre 400 euro da Milano

Da Milano Malpensa, in direzione Catania, se si sceglie di partire il 19 dicembre, con ritorno domenica 4 gennaio 2026, il totale, con Ryanair, è di € 465,26 per la sola tariffa standard, con ulteriori aumenti se si sceglie di aggiungere un bagaglio.

Situazione che non cambia molto se si scelgono le stesse date con Palermo come scalo di destinazione. Per andata e ritorno, il totale ammonta a € 428,32, tariffa standard, sempre con la compagnia irlandese.

Prezzo che diminuisce se si sceglie di partire con la compagnia Wizzair, che supera comunque la soglia dei € 350 andata e ritorno senza bagagli. Per le stesse date, da Milano Malpensa, per Catania Fontanarossa, la cifra da spendere è di € 379,98.

Caro voli Sicilia: oltre 300 euro da Bologna

Risparmio ma pur sempre stangata per chi proviene da una delle sedi universitarie più gettonate, Bologna. Partendo dallo scalo emiliano in direzione Catania, il prezzo di andata e ritorno con Wizzair, è di € 314,98 senza bagagli, non una cifra di poco conto per uno studente universitario.

Situazione che peggiora con Ryanair. Facendo la stessa simulazione si toccano quasi € 400 partendo di mattina, soglia che viene ampiamente superata scegliendo un’altra fascia oraria e aggiungendo i bagagli.

Non cambia la situazione a Palermo, con entrambe le compagnie sopracitate che presentano dei prezzi pressoché fotocopia a quelli in direzione dello scalo etneo.

Torna il Sicilia Express, l’alternativa contro il caro voli

Anche quest’anno la Regione Siciliana, in collaborazione con Trenitalia, rilancia il progetto Sicilia Express. L’ iniziativa, già proposta per le festività natalizie 2024 e per Pasqua 2025, ha visto polverizzare i biglietti in pochissimo tempo, un successo che si preannuncia già in vista di Natale 2025, a fronte delle cifre spropositate dei voli in direzione dei principali scali dell’Isola.

Il Sicilia Express 2025 partirà il 20 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova, con fermate intermedie a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma e Salerno, per poi attraversare lo Stretto e giungere in Sicilia, dove il convoglio si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo e l’altra a Siracusa. Il viaggio di ritorno è previsto per il 5 gennaio 2026. I prezzi dei biglietti partono da 29,90 euro per i posti a sedere, ma saranno disponibili anche cuccette per chi preferisce viaggiare di notte in maggiore comfort. La capienza complessiva del treno è di circa 500 passeggeri.

Il Sicilia Express si vuole, ancora una volta, imporre come valida alternativa low cost per tornare nell’Isola, con un viaggio esperienziale. A bordo verranno, infatti, organizzate attività culturali, degustazioni di prodotti tipici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento che celebrano la ricchezza e l’autenticità della Sicilia.