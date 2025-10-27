Il collegamento ferroviario tra Catania e Palermo sta per tornare in vigore. Il 2 novembre, infatti, verrà riaperta la tratta Bicocca-Catenanuova, interessata dai lavori previsti nel Lotto 6 per il progetto della linea tra Palermo e il capoluogo etneo.

Si è trattato di un percorso lungo, con la progettazione terminata nel 2015 e la pubblicazione della gara nel 2017, fino a giungere al 2018, con l’inizio della progettazione esecutiva e della realizzazione. Necessaria la costruzione di diversi viadotti in corrispondenza dei corsi d’acqua e del fiume Simeto. Stop, dunque, ai bus sostitutivi.

La riapertura di questa tratta rappresenta un tassello importante, al fine di modernizzare e potenziare le linee della rete ferroviaria siciliana, con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa i tempi di percorrenza.