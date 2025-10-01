Concorso ASMEL: Prorogata la scadenza per poter partecipare al Concorso ASMEL 2025. La nuova data di presentazione delle domanda è stata posticipata al 15 ottobre 2025 alle ore 12:00. Una notizia accolta con entusiasmo da migliaia di candidati in tutta Italia, soprattutto dopo le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi durante la procedura telematica, in particolare per il pagamento della tassa di selezione.

Il concorso, promosso da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, punta a costituire elenchi di idonei per le assunzioni rapide nei Comuni italiani, senza passare per i classici concorsi lunghi e complessi.

Concorso ASMEL, indetta una proroga

La decisione di prorogare i termini nasce da una serie di segnalazioni per disservizi tecnici, arrivate direttamente dai candidati. In molti, infatti, hanno avuto problemi con la nuova modalità di pagamento della tassa di partecipazione. ASMEL ha quindi deciso di ascoltare le esigenze degli aspiranti partecipanti, concedendo due settimane in più per completare correttamente la procedura.

“Un’opportunità concreta per tanti giovani”, ha commentato Francesco Pinto, Segretario generale Asmel, che ha anche sottolineato il successo dell’edizione 2025: “il numero di domande ricevute ha già superato il doppio rispetto all’anno precedente. Un risultato che costituisce una chiara testimonianza del riconoscimento della procedura come efficace, valida e trasparente. La proroga concessa rappresenterà pertanto un importante strumento per consentire a un maggior numero di giovani di presentare la propria candidatura, offrendo così concrete opportunità di ingresso e crescita lavorativa all’interno degli enti locali.”

Chi può partecipare al concorso ASMEL 2025?

Il Maxi Avviso ASMEL 2025 prevede la creazione di 37 elenchi di idonei, suddivisi in tre grandi aree professionali: amministrativa, tecnica e socio-culturale. I titoli di studio richiesti variano a seconda del profilo: si va dalla licenza media al diploma, fino alla laurea.

I candidati devono essere in possesso di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e inviare la domanda esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata. La scadenza, inizialmente fissata al 30 settembre, è ora ufficialmente prorogata al 15 ottobre 2025 ore 12:00.

Concorso ASMEL in Sicilia

ASMEL non è un semplice ente promotore: rappresenta oltre 4.000 enti locali in tutta Italia, ed è oggi uno strumento strategico per rafforzare il personale amministrativo nei Comuni.

In Sicilia, hanno già aderito 337 enti locali, tra cui Comuni come Gela, Augusta, Siracusa, Pantelleria, Nicosia, Belpasso, Barcellona Pozzo di Gotto, e molti altri.

Uno dei grandi vantaggi della procedura per il concorso ASMEL è la territorialità: i candidati possono scegliere di lavorare vicino casa, riducendo i tempi di spostamento e aumentando il radicamento nel territorio. Le assunzioni, inoltre, avvengono in modo veloce, con tempi ridotti a 4-5 settimane rispetto ai lunghi iter dei concorsi tradizionali.

Dove trovare i bandi e come presentare la domanda

Tutti i dettagli, i requisiti specifici e l’elenco dei profili richiesti per il Concorso Asmel, sono consultabili sul sito ufficiale di ASMEL, nella sezione “Selezioni”. La candidatura si presenta online, accedendo alla piattaforma digitale disponibile anche dal Portale del Reclutamento inPA.

Ricorda che non è possibile inviare la domanda in altre modalità, ed è obbligatorio il possesso della PEC personale. La procedura è pensata per essere snella, ma richiede comunque attenzione, specialmente nella fase di caricamento dei dati e pagamento della tassa di partecipazione, come evidenziato nell’articolo Assunzioni rapide nei Comuni siciliani: bando per laureati, diplomati e operai specializzati.