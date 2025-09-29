Sono in arrivo nuove possibilità di assunzione nei Comuni e negli enti locali della Sicilia grazie al Maxi Avviso ASMEL 2025, che prevede la creazione di 37 elenchi di idonei per diverse figure professionali.

Il bando è rivolto a laureati, diplomati e operai specializzati, e rappresenta un canale di reclutamento più veloce e snello rispetto ai concorsi pubblici tradizionali.

Come funziona il sistema degli elenchi di idonei

L’iniziativa è promossa da ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), che gestisce gli elenchi a cui possono attingere i Comuni associati.

Il meccanismo degli elenchi di idonei, introdotto nel 2021 con il Decreto Reclutamento, permette agli enti locali aderenti di selezionare personale a tempo determinato o indeterminato – anche stagionale – in maniera aggregata e molto più rapida.

Le assunzioni possono infatti essere concluse in appena 4-5 settimane, evitando i lunghi tempi dei concorsi ordinari o delle graduatorie inter-enti.

In Sicilia, 337 enti locali, pari all’86% del territorio regionale, hanno già aderito ad ASMEL. Tra i Comuni partecipanti figurano Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Belpasso, Gela, Nicosia, Pantelleria, Biancavilla e, più recentemente, anche Siracusa.

“Uno dei vantaggi principali della procedura è la territorialità – sottolinea ASMEL –: gli iscritti possono scegliere di lavorare nel proprio territorio. Gli enti, in questo modo, assumono personale motivato, radicato nella comunità e orientato a migliorare i servizi pubblici”.

Profili professionali richiesti

Il Maxi Avviso prevede la formazione di 37 elenchi di idonei, suddivisi in tre grandi aree professionali.

A seconda del profilo, possono partecipare candidati con licenza media, diploma o laurea.

1. Area Operatori Specializzati (ex categoria B)

Comprende ruoli tecnico-operativi come:

collaboratore amministrativo o contabile;

collaboratore tecnico-manutentivo;

idraulico, muratore, elettricista, giardiniere;

autista scuolabus;

messo notificatore, ausiliare del traffico, addetto biblioteca.

2. Area Istruttori (ex categoria C)

Riguarda profili amministrativi e tecnici come:

istruttore amministrativo o contabile;

istruttore di vigilanza;

geometra, istruttore informatico, istruttore turistico;

istruttore della comunicazione o tecnico agrario.

3. Area Funzionari ad alta qualificazione (ex categoria D)

Include ruoli direttivi e specialistici, tra cui:

funzionari amministrativi, contabili, informatici o della comunicazione;

assistenti sociali, funzionari tecnici, psicologi;

agronomi, ingegneri civili e ambientali, avvocati, farmacisti;

educatori per asili nido ed educatori socio-pedagogici.

L’elenco completo dei profili e dei bandi è consultabile sul sito ufficiale di ASMEL, nella sezione dedicata alle selezioni.

Modalità di selezione

Le candidature per l’inserimento negli elenchi si aprono ogni anno con la pubblicazione del Maxi Avviso sul portale InPA, come previsto dal Decreto Reclutamento.

Per l’edizione 2025, la finestra di partecipazione è attiva dal 15 al 30 settembre.

La selezione consiste in una prova a risposta multipla da svolgere online, sulle materie indicate nell’avviso in base al profilo scelto.

Chi supera la prova ottiene l’iscrizione nell’elenco corrispondente, valida per tre anni, o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso un ente aderente.

Successivamente, i candidati idonei potranno partecipare agli “interpelli” – cioè le chiamate dei singoli Comuni – per una seconda prova orale, organizzata direttamente dall’ente che intende assumere.

Come presentare la candidatura

Per partecipare al quarto Maxi Avviso ASMEL, è necessario compilare la domanda esclusivamente online tramite la piattaforma telematica ASMEL entro il 30 settembre 2025.

Ogni candidato può concorrere per uno o più profili professionali, in base ai propri titoli di studio e alle esperienze maturate.