Concorso Ferrovia: Aperto un nuovo bando volto all’assunzione di nuovi tecnici da inserire nel comparto della ferrovia circumetnea. Nello specifico la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha bandito tre concorsi pubblici per l’assunzione di personale tecnico specializzato, di cui:

2 Capi Unità Tecnica “Officina” (Area Professionale 2° – Par. 205);

1 Capo Unità Organizzativa Tecnica “Sicurezza-Ambiente” (Area Professionale 1° – Par. 230);

5 Specialisti Tecnici Ingegneri (Area Tecnologie/Officine – Par. 193).

I nuovi impiegati verranno assunti a tempo indeterminato! Di seguito i requisiti richiesti.

Concorso Ferrovia, Capo Unità Tecnica

Secondo il bando pubblicato, si ricercano due figure per il ruolo di capo unità tecnica. I candidati ideali dovranno possedere una laurea triennale in Ingegneria e almeno due anni di esperienza maturata nel settore ferroviario, automobilistico o presso aziende di trasporto pubblico locale. È richiesta una buona conoscenza dei sistemi di gestione della sicurezza e manutenzione, oltre a competenze nel coordinamento operativo e nella gestione del personale.

La nuova forza lavoro sarà responsabile dell’organizzazione e supervisione delle attività tecniche in officina!

Concorso Ferrovia, Capo Unità Organizzativa Tecnica “Sicurezza-Ambiente”

Si ricerca una figura per il ruolo di Capo Unità Organizzativa Tecnica “Sicurezza-Ambiente”. Il candidato ideale dovrà possedere una laurea magistrale o specialistica in Ingegneria o Architettura e aver maturato esperienza nella prevenzione e protezione in ambito pubblico o privato. Saranno inoltre richieste solide competenze in gestione ambientale e in sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’applicazione delle normative vigenti. A questo si aggiunge una buona conoscenza della normativa ANSFISA e dei sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria.

Concorso Ferrovia, Specialista Tecnico Ingegnere

Sono disponibili cinque posizioni per il ruolo di Specialista Tecnico Ingegnere. I candidati, per poter presentare domanda, dovranno essere in possesso di un diploma di laurea magistrale in una delle classi di Ingegneria previste (LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-31, LM-32, LM-33) e avere l’abilitazione all’esercizio della professione. Si richiedono competenze nella progettazione di infrastrutture ferroviarie e una buona conoscenza delle tecnologie e dei sistemi ferroviari avanzati.

Info su prove, materie di concorso e scadenze

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale INPA, entro la scadenza del 13 ottobre 2025. Sarà previsto un pagamento di una tassa di concorso pari a 15 euro, da effettuare tramite il sistema PagoPA.

Si ricorda che il concorso prevede una prova scritta basata su materie tecniche specifiche e una prova orale, che include anche la valutazione dei titoli. Le materie di concorso saranno così divise: