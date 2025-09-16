Concorso pubblico Assistenti Amministrativi 2025: L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha pubblicato un nuovo concorso pubblico Assistenti Amministrativi, finalizzato alla copertura di 50 posti a tempo indeterminato. Il bando, approvato con deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2025, rappresenta una grande occasione per chi desidera intraprendere una carriera stabile all’interno della Pubblica Amministrazione.
Requisiti di ammissione al concorso pubblico Assistenti Amministrativi 2025
Possono partecipare al concorso Assistenti Amministrativi i candidati che possiedono i requisiti generali previsti dal D.P.R. n. 220/2001 e, in particolare:
-
Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
-
Idoneità fisica all’impiego, verificata dall’ASP prima dell’assunzione;
-
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale). I titoli conseguiti all’estero devono avere il riconoscimento di equipollenza entro la scadenza del bando.
Sono esclusi dal concorso coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti impieghi nella Pubblica Amministrazione
Modalità di candidatura
La domanda deve essere inviata esclusivamente online, tramite l’applicazione informatica disponibile sul sito www.aspct.it – sezione Bandi di concorso.
Il candidato dovrà allegare:
-
ricevuta del pagamento del contributo di 15,00 euro, da versare tramite bonifico bancario intestato a ASP di Catania – Servizio Tesoreria BNL (IBAN: IT20A0100516900000000218700);
-
copia in PDF di un documento di identità valido;
-
eventuali titoli utili per la valutazione.
Scadenza: la domanda deve essere presentata entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Concorso pubblico Assistenti Amministrativi 2025: Prove d’esame
Il concorso pubblico Assistenti Amministrativi prevede una selezione per titoli ed esami, con un punteggio massimo di 100 punti così suddivisi:
-
30 punti per i titoli (carriera, titoli accademici, pubblicazioni, curriculum);
-
70 punti per le prove d’esame.
Le prove concorsuali:
-
Prova scritta (30 punti): tema o quiz a risposta sintetica/multipla su diritto costituzionale, amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione del SSN, trasparenza, anticorruzione, privacy e contabilità pubblica.
-
Prova pratica (20 punti): predisposizione di atti amministrativi o risoluzione di casi pratici.
-
Prova orale (20 punti): colloquio sugli argomenti delle prove precedenti, con verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.
Per superare le prove è necessario ottenere almeno:
-
21/30 nella prova scritta;
-
14/20 nella prova pratica;
- 14/20 nella prova orale.
Concorso pubblico Assistenti Amministrativi 2025: Informazioni e contatti
Tutte le comunicazioni relative al concorso (date e sedi delle prove, convocazioni, graduatorie) saranno inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Per chiarimenti è possibile contattare l’U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane – ASP Catania, via Santa Maria La Grande 5, Catania, oppure scrivere a: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
Chi intende partecipare deve rispettare attentamente i requisiti richiesti e inviare la propria candidatura entro i termini previsti.
Per consultare il bando completo e presentare domanda visita il sito ufficiale ASP Catania – sezione concorsi.