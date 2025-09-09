Concorsi Sicilia: in arrivo numerose assunzioni di infermieri su tutto il territorio regionale! Secondo i bandi di concorso sarebbero circa 560 i posti disponibili da poter destinare alle nuove assunzioni, che avverranno entro marzo 2026! Nello specifico, si tratta di una serie di bandi al quale l’assessore regionale della Salute ha destinato 39 milioni di euro.

Concorsi Sicilia, i posti a disposizione

Nello specifico, si tratta di un maxi concorso volto all’assunzione di 560 infermieri territoriali che dovranno coprire il servizio di 152 case di comunità e 39 ospedali di comunità sull’intero territorio regionale. Si ricorda che la selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e superamento di tre prove d’esame. Si ricorda che per far funzionare questi presidi servono almeno 767 infermieri. 200 di questi sono già stati ma circa assunti tramite scorrimento di vecchie graduatorie. Ma ora che queste graduatorie sono state terminate si punta all’emissione di nuovi bandi di concorso, che saranno pubblicati dalle singole ASP entro poche settimane.

Concorsi Sicilia, le prove da superare

Dopo aver superato con successo la fase preselettiva, i candidati che risultano idonei accederanno alla fase successiva del concorso, che prevede una prova scritta. Questa prova consiste solitamente in una serie di quiz a risposta multipla, pensati per valutare le conoscenze e le competenze professionali dei partecipanti. Le domande coprono un ampio spettro di argomenti fondamentali per la professione infermieristica, che includono aspetti teorici e pratici indispensabili per operare efficacemente nel settore sanitario.

Concorsi Sicilia, le materie d’esame

Una volta superata la prova preselettiva si accederà alla prima prova scritta. Tra gli argomenti più ricorrenti troviamo la legislazione sanitaria, che comprende le normative e i regolamenti che disciplinano il settore sanitario e il funzionamento delle strutture assistenziali. Vi potranno essere anche domande relative alle diverse tecniche di assistenza, o ancora la deontologia professionale, le norme sull’anticorruzione, l’igiene, la sicurezza sul lavoro, la tutela della privacy, oltre a conoscenze di base in anatomia, fisiologia e medicina.

Data la vastità e la complessità degli argomenti, è fondamentale che chi desidera partecipare a questi concorsi inizi quanto prima una preparazione approfondita e mirata e che legga con attenzione tutte le voci del bando relativo a questo nuovo maxi concorso per l’assunzione di nuovi infermieri in Sicilia.