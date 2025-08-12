Sabato 16 agosto 2025, alle 21:00, la Scalinata della Cattedrale di Noto (SR) ospiterà un evento imperdibile: Alex Britti in concerto, con il suo nuovo tour estivo in Sicilia. Questo spettacolo rientra nella prestigiosa rassegna “Le Scale della Musica”, che da sempre porta grandi artisti in scenari mozzafiato.

L’esibizione di Britti sarà un viaggio musicale che spazierà tra rock, blues e funk,. Ad accogliere i fan un’atmosfera unica e coinvolgente. Il cantautore e chitarrista romano presenterà “It.Pop”, il suo ultimo album, ma non mancheranno anche i suoi grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Con la sua inseparabile chitarra, Britti guiderà il pubblico in un’esperienza sonora ricca di emozioni, arricchita da influenze jazz che daranno un tocco raffinato e sofisticato a ogni singola nota.

La carriera di Alex Britti

Alex Britti, nato a Roma nel 1968, un talento della musica fin dall’infanzia. Inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni, cercando sempre di seguire le orme del blues. A soli 17 anni forma il suo primo trio e si fa conoscere in locali storici romani come il Big Mama. Partecipa ai festival blues italiani e condivide il palco con leggende come “Louisiana Red” . Con il tempo, diventa supporter di grandi bluesmen americani in tour in Italia, come Paul Jones e Buddy Miles. Nel 1990 accompagna Rosa King in un tour europeo e inizia a scrivere canzoni in italiano.

Nel 1992 pubblica il suo primo CD come cantautore e, pur mantenendo la sua passione per la musica strumentale, diventa ospite fisso di Generazione X e collabora al cinema con colonne sonore. Il vero successo arriva nel 1998 con l’album It.Pop, seguito dalla vittoria a Sanremo nel 1999.