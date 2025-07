Annunciato il tanto atteso “Locura Summer Tour 2025” di Lazza, che quest’anno farà tappa a Catania sabato 19 luglio, con un attesissimo live in programma a Villa Bellini.

Il tour, curato da Vivo Concerti, offrirà ai numerosi fan l’occasione di assistere a uno spettacolo travolgente e ricco di energia. La scaletta sarà un vero e proprio viaggio attraverso i successi di Lazza, artista che ha conquistato il pubblico con numeri impressionanti: oltre 6 miliardi di stream totali, 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro.

L’evento rientra nella programmazione del Wave Summer Music 2025, festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Inoltre, l’evento si inserisce anche nel Catania Summer Fest, la rassegna estiva promossa dal Comune, che vedrà la nostra citta trasformarsi un palco a cielo aperto, con oltre 200 eventi culturali per tutti i cittadini e i numerosi turisti.

Un anno di continui successi

Il nuovo tuor di Lazza, il “Locura Summer Tour”, potrà essere considerato come un vero e proprio capitolo finale di un anno straordinario per il tanto amato cantate. D’altronde lo scorso gennaio, l’artista ha fatto registrare il sold out in 11 palazzetti italiani, portando dal vivo, per la prima volta, i brani di “Locura”, l’album certificato Quadruplo Disco di Platino. A seguire, nel mese di aprile, il tour ha attraversato l’Europa con una serie di date nei club delle principali capitali, permettendo a Lazza di esibirsi su nuovi palchi internazionali e ampliare il proprio pubblico oltre i confini nazionali. A questo si aggiunge la grande emozione del 9 luglio, giornata in cui Lazza ha raggiunto uno dei momenti più significativi della sua carriera, salendo sul palco dello Stadio San Siro, confermando il suo status tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana.