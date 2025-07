Recentemente il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, ha espresso dubbi sulla mancata trasparenza relativa al nuovo concorso indetto dall’Amts di Catania, volto all’assunzione di 53 autisti.

Le preoccupazioni di Pellegrino

Pellegrino ha ricordato come, in passato, si siano verificate situazioni in cui le procedure concorsuali, pur risultando formalmente corrette, sembravano essere strutturate su misura per favorire pochi candidati, con il sospetto che i criteri fossero stati adattati appositamente per consentire l’accesso anche a chi, fino a pochi mesi prima, non possedeva nemmeno le abilitazioni richieste.

A far storcere il naso anche il limite d’età 29 anni e 180 giorni d’età, una soglia che, secondo il consigliere Pellegrino, penalizza ingiustamente molti lavoratori qualificati ed esperti.

La replica di Amts

L’azienda ha recentemente pubblicato una nota per rispondere alle accuse di Pellegrino: “si concorda pienamente con l’auspicio che il concorso, così come gli altri già espletati e gli ulteriori che verranno indetti, si svolga nella massima trasparenza e nel pieno rispetto dei principi di legalità ed equità. L’azienda ritiene, infatti, che una procedura concorsuale di questo tipo, che prevede un contratto di apprendistato professionalizzante, con una valutazione dei candidati oggettiva, perché svolta unicamente sulla base dei titoli posseduti, possa perseguire gli obiettivi di legalità e trasparenza, risultando al contempo sufficientemente rapida, al fine di dare risposta alle carenze di organico oggi registrate all’interno del personale di guida di Amts Catania. Il vincolo dell’età, peraltro, non proviene da altre considerazioni che non siano il rispetto del vigente ccnl Autoferrotranvieri, che tale limite prevede per il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 22 A.N. 28/11/2015). Tale forma contrattuale – recentemente adottata anche da altre società siciliane, come Amat Palermo – consente di affrontare il ricambio generazionale e garantire un servizio di qualità contenendo i costi, offrendo opportunità concrete ai giovani del territorio, rappresentando così un investimento sostenibile per il futuro della nostra azienda e della mobilità pubblica cittadina. È bene ricordare, infine, che la procedura concorsuale viene espletata interamente su piattaforma digitale, impedendo ingerenze o interazioni di qualunque tipo e rafforzando, così, ulteriormente i parametri di legalità e trasparenza”.