“È necessario vigilare affinché il concorso indetto da AMTS Catania per l’assunzione di 53 autisti si svolga nella massima trasparenza e nel pieno rispetto dei principi di legalità ed equità. Troppe volte in passato abbiamo assistito a procedure che, pur formalmente corrette, sembravano costruite su misura per favorire pochi, spesso con il sospetto di criteri calibrati ad hoc per consentire l’accesso a chi, fino a pochi mesi prima, nemmeno possedeva le abilitazioni richieste”, a dichiararlo è Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania.

Limite d’età penalizza i lavoratori

D’altronde il concorso prevede la partecipazione solo per chi non ha superato i 29 anni e 180 giorni d’età, una soglia che, secondo il consigliere Pellegrino, penalizza ingiustamente molti lavoratori qualificati ed esperti. “Un limite che – afferma Pellegrino – non solo penalizza ingiustamente tanti lavoratori esperti e idonei, ma rischia di prestarsi a meccanismi poco limpidi. Non possiamo permettere che si ripetano episodi già visti in passato, dove corsi per il conseguimento delle patenti sono stati attivati in fretta e furia per far rientrare determinate persone nei requisiti richiesti dal bando”.

Pellegrino ha inoltre richiamato quanto accaduto in città come Messina e Palermo, dove le aziende del trasporto pubblico hanno fatto largo uso di contratti di somministrazione, eludendo di fatto le procedure concorsuali regolari.

Necessaria una seduta del Consiglio comunale

“Il nostro obiettivo – continua Pellegrino – non è certo bloccare le opportunità di lavoro per i giovani, che anzi devono essere sostenute con forza, ma garantire che queste opportunità siano reali, accessibili a tutti e non costruite su misura per qualcuno. È dovere della politica e delle istituzioni locali assicurare che ogni procedura sia limpida e che la selezione premi davvero il merito, la competenza e non le scorciatoie”.

Per queste ragioni, il consigliere Pellegrino ha rivolto un appello ufficiale al presidente del Consiglio comunale di Catania, Seby Anastasi, affinché venga convocata con urgenza una seduta straordinaria dell’aula consiliare. La richiesta include la presenza del presidente di Amts, chiamato a fornire chiarimenti dettagliati in merito al bando, ai criteri adottati e alle modalità con cui si sta svolgendo il concorso.