Giornata difficile per la mobilità urbana a Catania. Per oggi, giovedì 12 febbraio 2026, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il personale della società AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta). L’agitazione, indetta dal sindacato OSP CUB TRASPORTI, rischia di paralizzare le principali linee di autobus e i servizi di sosta nel capoluogo etneo.

Gli orari dello stop

Lo sciopero ha carattere locale e non coprirà l’intera giornata, ma si concentrerà in una finestra pomeridiana.

Inizio: ore 14:00

Fine: ore 18:00

Durante queste 4 ore, il servizio di trasporto pubblico locale (bus e circolari) potrebbe subire pesanti ritardi o la totale soppressione delle corse.

Le fasce di garanzia per i viaggiatori

Per legge, il servizio deve essere garantito durante le ore di punta per tutelare i lavoratori e gli studenti.

Mattina: Il servizio è regolare fino alle ore 14:00 .

Sera: La circolazione riprenderà regolarmente a partire dalle ore 18:01.

Nota aggiuntiva: Oltre allo sciopero di oggi, il sindacato ha proclamato anche l’astensione dal lavoro straordinario per un intero mese, dal 12 febbraio all’11 marzo 2026, il che potrebbe causare disagi sporadici e minori frequenze nelle prossime settimane.

📍 Impatto sulla città e consigli

La concomitanza con l’ultimo giorno di celebrazioni legate a Sant’Agata e le avverse condizioni meteo (allerta vento e pioggia) potrebbe rendere il traffico privato particolarmente intenso, specialmente nel centro storico.

Consigli per i cittadini: