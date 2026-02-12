Giornata difficile per la mobilità urbana a Catania. Per oggi, giovedì 12 febbraio 2026, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il personale della società AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta). L’agitazione, indetta dal sindacato OSP CUB TRASPORTI, rischia di paralizzare le principali linee di autobus e i servizi di sosta nel capoluogo etneo.
Gli orari dello stop
Lo sciopero ha carattere locale e non coprirà l’intera giornata, ma si concentrerà in una finestra pomeridiana.
-
Inizio: ore 14:00
-
Fine: ore 18:00
Durante queste 4 ore, il servizio di trasporto pubblico locale (bus e circolari) potrebbe subire pesanti ritardi o la totale soppressione delle corse.
Le fasce di garanzia per i viaggiatori
Per legge, il servizio deve essere garantito durante le ore di punta per tutelare i lavoratori e gli studenti.
-
Mattina: Il servizio è regolare fino alle ore 14:00.
-
Sera: La circolazione riprenderà regolarmente a partire dalle ore 18:01.
Nota aggiuntiva: Oltre allo sciopero di oggi, il sindacato ha proclamato anche l’astensione dal lavoro straordinario per un intero mese, dal 12 febbraio all’11 marzo 2026, il che potrebbe causare disagi sporadici e minori frequenze nelle prossime settimane.
📍 Impatto sulla città e consigli
La concomitanza con l’ultimo giorno di celebrazioni legate a Sant’Agata e le avverse condizioni meteo (allerta vento e pioggia) potrebbe rendere il traffico privato particolarmente intenso, specialmente nel centro storico.
Consigli per i cittadini:
-
Anticipare gli spostamenti: Se possibile, cercate di completare i vostri tragitti entro le 13:30.
-
Verificare l’App AMTS: Per aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei bus rimasti in servizio, consultate l’applicazione ufficiale AMTS.
-
Alternative: Considerate l’utilizzo della Metropolitana (FCE), che al momento non risulta coinvolta nell’agitazione sindacale odierna, per gli spostamenti tra la periferia nord e il centro città.