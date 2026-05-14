Giornata internazionale dei Musei 2026: La Giornata internazionale dei Musei 2026 sarà celebrata anche a Catania con una serie di aperture straordinarie e iniziative culturali promosse dai musei universitari cittadini. Lunedì 18 maggio il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, la Città della Scienza e il Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle proporranno attività speciali dedicate al tema scelto da Icom per quest’anno: “Musei che uniscono un mondo diviso”.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo dei musei come luoghi di incontro, dialogo e apprendimento, capaci di favorire inclusione sociale, integrazione culturale e partecipazione collettiva.

Museo dei saperi, visite immersive e attività partecipative

Tra i protagonisti della Giornata internazionale dei Musei a Catania ci sarà il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, ospitato nel Palazzo centrale dell’Università di Catania in piazza Università. Il museo manterrà l’apertura mattutina dalle 8.30 alle 13.30 e riaprirà nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 con un’estensione straordinaria degli orari.

Tra le iniziative più significative figura “Il museo delle parole che uniscono”, attività partecipativa che inviterà i visitatori a collegare parole, emozioni e interpretazioni personali agli oggetti esposti, trasformando il percorso museale in uno spazio di confronto e condivisione.

Prevista anche una visita tattile e immersiva con passeggiata accessibile dedicata ai soci UICI di Catania, insieme a un approfondimento sulla storia delle popolazioni della Sicilia. L’isola verrà raccontata come esempio storico di incontro tra culture differenti, capace di offrire ancora oggi spunti di riflessione sulle società multiculturali contemporanee.

Le visite guidate si svolgeranno su prenotazione in due turni, dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11, con un massimo di 25 partecipanti per gruppo.

Città della Scienza e Casa delle Farfalle protagoniste della giornata

Anche la Città della Scienza aderirà alla Giornata internazionale dei Musei con aperture straordinarie e visite guidate dedicate alla divulgazione scientifica. Il museo sarà aperto la mattina dalle 9 alle 13 e riaprirà nel pomeriggio dalle 16 alle 20, con ultimo ingresso alle 19. Le prenotazioni saranno gestite tramite Eventbrite.

Nel pomeriggio particolare attenzione sarà dedicata al Planetario, con percorsi guidati pensati per appassionati di astronomia e scienza.

Programma speciale anche per il Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle, che prolungherà eccezionalmente l’apertura fino alle 17.30. Le visite saranno prenotabili esclusivamente tramite il sito ufficiale del museo e comprenderanno attività didattiche rivolte a scolaresche, gruppi organizzati e singoli visitatori.