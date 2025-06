Elezioni rettore Unict: è in corso lo scrutinio del 1° turno di votazioni per le elezioni rettorali del sessennio 2025/2031. Attualmente, il prof. Enrico Foti è in vantaggio rispetto agli altri candidati, ma sono ancora molte le schede mancanti: ne mancano ancora un centinaio di docenti e studenti; a queste seguiranno quelle del personale tecnico amministrativo.

Si ricorda che per essere eletti al primo turno, così come ai successivi due (previsti rispettivamente per il 26 e il 30 giugno), è necessario raggiungere un quorum di 860 preferenze. Se nessun candidato raggiungerà il quorum, eventuali secondi e terzi turni, nonché il ballottaggio, si terranno rispettivamente il 26 giugno, il 30 giugno e il 3 luglio 2025, sempre dalle 9:00 alle 19:00.

I candidati per la carica di rettore Unict

Quest’anno i candidati in corsa per la carica di rettore dell’Università di Catania sono: