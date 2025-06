Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13 di oggi, lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del tratto immediatamente successivo al casello di San Gregorio, in direzione Acireale. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto in una zona già particolarmente critica per la circolazione, a causa di lavori in corso che da giorni impongono limitazioni di viabilità e restringimenti di carreggiata. Le dinamiche dell’impatto sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, ma secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti, le cui condizioni non sono ancora state rese note ufficialmente.

Intervento di Anas e Polstrada: soccorsi immediati e gestione dell’emergenza

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli operatori dell’Anas, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area interessata, insieme a una pattuglia della Polizia Stradale che sta coordinando i rilievi necessari.

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e significative. Si registrano lunghe code e incolonnamenti sin dalla tangenziale di Catania, con disagi per gli automobilisti diretti verso San Gregorio e Messina. Il punto critico risulta essere in corrispondenza dello svincolo per San Giovanni Galermo, dove si è verificato l’inizio dell’accumulo di veicoli in attesa di poter procedere.

La situazione è monitorata costantemente dagli enti competenti, ma si invitano gli automobilisti a valutare percorsi alternativi, in particolare se diretti verso Acireale o verso il tratto autostradale soggetto a lavori. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti e sull’esatta dinamica dello scontro.