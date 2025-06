1 of 7 - + 1. foto Centro Storico Pedonale 2. foto Centro Storico Pedonale 3. foto Centro Storico Pedonale 4. foto Centro Storico Pedonale 5. foto Centro Storico Pedonale 6. foto Centro Meteorologico Siciliano 7. foto Centro Meteorologico Siciliano

Conclusa la quattordicesima eruzione dell’Etna! A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo a Catania.

Le tre colate laviche

Proprio durante la giornata di ieri l’attività eruttiva, proveniente dal cratere di Sud-Est, ha dato origine a ben tre colate laviche: una si è espansa verso sud, un’altra ha preso la direzione est ramificandosi in diversi flussi, mentre la terza si è sviluppata alla base del versante nord del cratere, dirigendosi quindi verso nord. Nei prossimi giorni, i tecnici dell’INGV effettueranno rilievi sul campo per mappare con precisione i depositi lasciati dal fenomeno. Il materiale fine, di colore rossastro, trasportato dal flusso è stato sollevato dai venti in alta quota e disperso in direzione ovest-nord-ovest, con segnalazioni di ricadute di ceneri a Cesarò (provincia di Messina) e Bronte (provincia di Catania).

Stop anche al tremore vulcanico

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza del tremore vulcanico è tornata su livelli bassi, anche se si osservano lievi oscillazioni verso valori medi. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico è stato individuato nell’area dei crateri centrali, a un’altitudine di circa 2.500 metri sul livello del mare. Inoltre, l’INGV, attraverso l’Osservatorio Etneo di Catania, ha aggiornato l’avviso per l’aviazione (VONA – Volcano Observatory Notice for Aviation), declassandolo al livello minimo, contrassegnato dal colore verde.