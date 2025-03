Sabato 29 marzo alle ore 21:00, presso l’Istituto dei Ciechi Ardizzone-Gioeni di Catania, avrà luogo un suggestivo concerto Candlelight dedicato a una delle opere più celebri di tutti i tempi: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Questo evento esclusivo, parte della serie di concerti Candlelight, offrirà un’esperienza musicale straordinaria in una cornice unica, dove la magia della musica e l’atmosfera intima, creata dalla luce delle candele, renderanno la serata indimenticabile.

Candlelight di cosa si tratta?

I concerti Candlelight sono eventi musicali che uniscono la bellezza delle performance dal vivo alla suggestiva illuminazione a lume di candela. In questi concerti, gli spazi sono illuminati esclusivamente dalla luce calda delle candele LED, creando un’atmosfera rilassante e coinvolgente che arricchisce l’ascolto di ogni brano. La magia di questi eventi non è solo nella musica, ma anche nell’ambiente intimo e suggestivo che riesce a creare, permettendo agli spettatori di vivere l’esperienza in modo nuovo e coinvolgente.

Il concerto di Catania e i bilgietti

In questo appuntamento a Catania, il Quartetto Blend interpreterà i movimenti più celebri delle Quattro Stagioni di Vivaldi, proponendo una lettura unica di questi brani iconici che rappresentano uno dei vertici assoluti della musica barocca. Il programma include i seguenti movimenti:

Primavera : Allegro, Largo, Danza Pastorale (Allegro)

: Allegro, Largo, Danza Pastorale (Allegro) Estate : Allegro non molto, Adagio, Presto

: Allegro non molto, Adagio, Presto Autunno : Allegro, Adagio molto, La caccia (Allegro)

: Allegro, Adagio molto, La caccia (Allegro) Inverno: Allegro non molto, Largo, Allegro

La durata complessiva del concerto sarà di circa 65 minuti, con apertura delle porte mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Si consiglia di arrivare in orario, poiché non saranno ammessi ingressi a spettacolo iniziato.

I biglietti per l’evento sono disponibili a partire da €30 e possono essere acquistati sia in loco che online..