Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Librino sono intervenuti all’ospedale San Marco a seguito di un’ aggressione ai danni di un operatore sanitario. L’ aggressore, un 33enne di Motta Sant’Anastasia, già agli arresti domiciliari, non voleva rispettare la fila, pretendendo la medicazione subito. Il 33enne si è scagliato contro l’operatore, colpendolo al volto, rivolgendo minacce verbali anche alla dottoressa.

L’ uomo doveva presentarsi in ospedale alle 15 ma è giunto con 3 ore in anticipo. In un primo momento, è stato convinto ad allontanarsi e tornare all’orario stabilito ma, dopo un’ ora, si è ripresentato, pretendendo nuovamente di entrare prima. L’ ingresso gli è stato ancora una volta negato, facendolo andare in escandescenza, rivolgendosi con delle minacce all’addetto al desk. È stato necessario l’intervento del personale di vigilanza dell’ospedale San Marco ma, in quel momento, il 33enne ha sferrato un violento schiaffo sul volto dell’operatore.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo per lesioni personali e minacce a personale sanitario e danneggiamento, disponendo la misura cautelare ai domiciliari, in attesa del nuovo processo.