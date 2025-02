I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, sotto la direzione della Procura di Catania, hanno messo a segno un’importante operazione di recupero di tre preziose opere librarie risalenti ai secoli XVIII e XIX. I volumi, che erano stati rubati dalla biblioteca dell’Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi della provincia di Milano, sono stati restituiti al loro legittimo proprietario, segnando una vittoria significativa nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali.

Le indagini avviate

Le indagini sono state avviate grazie a un meticoloso monitoraggio delle piattaforme di e-commerce, dove i volumi rubati venivano offerti in vendita. Grazie alla collaborazione con i funzionari della Soprintendenza di Palermo, sono state individuate e sequestrate 44 opere, tra cui alcuni volumi di valore storico immenso.

Tra i libri recuperati figurano ben 12 volumi de “Le Opere di Torquato Tasso” (1722-1724), una raccolta fondamentale della letteratura italiana, che riportano il timbro della Biblioteca dei Carmelitani Scalzi di Parma, un segno inequivocabile della loro provenienza. Inoltre, sono stati restituiti altri 27 volumi della monumentale opera “Storia della Letteratura Italiana” di Girolamo Tiraboschi (Venezia, 1823-1825), con i timbri della Bibliotheca Carmel. Exalc. Placentiae, un segno tangibile del legame con la biblioteca dei Carmelitani Scalzi di Piacenza.

Infine, sono stati recuperati 5 volumi del “Vocabolario degli Accademici della Crusca”, edizione napoletana (1746-1748), con timbri che ne identificano chiaramente l’appartenenza alla Biblioteca dei Carmelitani Scalzi di Milano.

Il recupero di queste opere storiche rappresenta una vittoria non solo per la cultura, ma anche per la memoria storica e religiosa delle istituzioni italiane. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale continuano il loro impegno incessante per difendere il nostro patrimonio culturale, garantendo che tesori inestimabili come questi tornino nelle mani di chi li custodisce con rispetto e amore.