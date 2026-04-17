lla cerimonia, svolta nel piazzale della nuova Questura, ha presenziato il Capo della Polizia – Direttore Generale di Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

L’evento è iniziato con la rassegna del Reparto di Formazione da parte del Capo della Polizia Pisani, accompagnato dal Prefetto di Catania, Pietro Signoriello e dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Hanno partecipato alla cerimonia autorità politiche, giudiziarie, religiose, civili e militari.

Gli interventi istituzionali e il bilancio dell’attività

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro dell’Interno, ha preso la parola il Questore che ha ricordato le attività e le operazioni svolte in tutto il territorio provinciale nell’ultimo anno ed il costante impegno al contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Ha sottolineato e lodato lo “spirito di squadra che ha trasformato l’impegno dei singoli in una forza collettiva capace di produrre risultati concreti per la legalità, l’ordine e la sicurezza, a beneficio dell’intera collettività”. È poi intervenuto il Capo della Polizia.

Riconoscimenti e premiazioni al personale

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico.

È stata conferita la promozione per merito straordinario: al Sostituto Commissario Capo Gaetano Buffo, al Sostituto Commissario Donatella Brunetti, all’ Ispettore Capo Luigi Giglio e al Vice Sovrintendente Andrea Castelli della Squadra Mobile; all’ Ispettore Carmelo Saporito e agli Assistenti Francesco Marino dell’UPGSP e Alessandro Vitale della DIGOS; all’ispettore Alessandro Genovese e ai Vice Sovrintendenti Guglielmo Leotta e Ignazio Alfredo Valenti della Polfer.

L’encomio solenne è stato conferito: al Commissario Antonino Alessandro Pennisi e Sovrintendente Giuseppe Palmiro Cliente del COSC; al Sostituto Commissario Capo Nicolò Romano e al Sovrintendente Capo Mario Salvatore Schilirò del Commissariato di Adrano; all’Assistente Capo Coordinatore Giuseppe Fabio Leone e all’ Agente Scelto Salvatore Borzì della sezione Polstrada.

Il riconoscimento dell’encomio è stato assegnato: agli Assistenti Capo Rosario Di Paola, Surayana Sabrina Boccaccio, Valeria Fasone della squadra cinofili dell’UPGSP.

Momenti musicali e omaggio ai caduti

Durante la cerimonia si sono esibiti i giovani musicisti dell’orchestra da camera del Liceo “Turrisi Colonna”, diretti dal Maestro Fabio Raciti. Tra i brani proposti il Canto degli Italiani, eseguito insieme al Coro dell’ANPS di Catania, con il tenore Antonio Costa, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato.

Conclusa la manifestazione, il Capo della Polizia e il Questore hanno deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti della Polizia di Stato.

Inaugurazione della nuova Questura e spazio della legalità

Il Prefetto Pisani, dopo aver tagliato il nastro inaugurale, ha visitato i locali della nuova Questura, nei quali sono esposte in modo permanente le tele artistiche su figure-simbolo della lotta al crimine e alla mafia, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco”. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Moto Club della Polizia di Stato di Catania.

Per la celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione è stato allestito anche lo “Spazio della legalità”, per far conoscere, specie ai più giovani, strumenti, attrezzature, mezzi e dotazioni in uso ai poliziotti per lo svolgimento del loro servizio quotidiano. Le squadre volanti, i cinofili, gli artificieri e le squadre a cavallo hanno illustrato ai ragazzi le modalità di intervento per il controllo del territorio. La Polizia Stradale e la Polizia Scientifica hanno realizzato percorsi interattivi per illustrare la particolarità delle loro attività.