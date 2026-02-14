Proseguono le azioni di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali per accertare l’osservanza delle autorizzazioni per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, a tutela della sicurezza dei consumatori, e per verificare il rispetto di tutte le norme di settore, a cominciare dalle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le posizioni del personale dipendente, a garanzia dei lavoratori.

Il dispiegamento delle forze in campo

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della Questura di Catania e ha visto impegnati:

Gli agenti della squadra volanti e della Divisione Anticrimine;

Gli operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana ;

I medici e i tecnici dei servizi “Igiene Pubblica” , “Veterinari” e “Spresal” del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania;

I Vigili del Fuoco ;

Gli agenti della Sezione “Annona” della Polizia Locale di Catania.

I controlli hanno interessato due ristoranti del centro, tra la zona di piazza Europa e la zona di viale Africa, e hanno permesso di rilevare delle criticità su più fronti, soprattutto sulla normativa antincendio e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambe le attività sono state sanzionate per un importo complessivo di 31.500 euro.

Primo locale: zona viale Africa

Nel primo locale controllato, il titolare è stato sanzionato dallo Spresal per 11.000 euro per carenze all’impianto elettrico, ai presidi medici e alle scaffalature non correttamente ancorate. Parallelamente, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato criticità legate al mancato rispetto dei requisiti urbanistici, l’omessa segnaletica interna e l’assenza dei cartelli sul divieto di fumo, contestando sanzioni per oltre 8.000 euro.

Il significativo ausilio dei vigili del fuoco ha consentito di accertare la parziale ostruzione delle vie di fuga, per cui è stata elevata una sanzione di 1.700 euro. Gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, invece, non hanno eccepito alcuna anomalia sulle posizioni lavorative dei dipendenti.

Le verifiche sono proseguite per appurare la genuinità dei prodotti alimentari. In questo caso:

I medici veterinari dell’Asp hanno sequestrato 7 chili di molluschi reimmessi impropriamente in acqua. Il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia ha rilevato l’omessa indicazione degli ingredienti nel menù (2.000 euro di sanzione). È emersa una grave criticità relativa alla vendita di pesce congelato venduto per fresco e tagli di carne diversi da quelli dichiarati. Per questa ragione, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio (ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva).

Secondo locale: zona piazza Europa

Nel secondo locale, i tecnici del settore “Igiene Pubblica” hanno verificato che la cucina comunicava direttamente con i servizi igienici; per tale ragione è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igieniche.

I tecnici dello Spresal hanno riscontrato violazioni relative a carenze dell’impianto elettrico, scaffalature non ancorate e vetrate non segnalate, contestando sanzioni per 7.000 euro.

Infine, i Vigili del Fuoco hanno rilevato:

Vie di esodo ostruite ( 1.800 euro di sanzione );

Bombole accatastate in un locale chiuso in quantità superiore al consentito.

Quest’ultimo rilievo ha fatto scattare la denuncia a carico del titolare, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.