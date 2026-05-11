Operazione della Polizia di Stato

Nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente in zona Trappeto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato, in transito su via Sebastiano Catania, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter fermi sul margine della carreggiata ed intenti a parlare tra loro. Riconosciuti come due pregiudicati della zona, già coinvolti in traffici di stupefacenti, i poliziotti hanno ritenuto di procedere al controllo, ipotizzando che l’incontro avesse scopi illeciti.

Dopo aver richiesto ai due i documenti d’identità, gli agenti hanno avvertito insofferenza e nervosismo, in particolare in uno dei due, un 33enne domiciliato in un’abitazione ubicata a poche decine di metri dal punto dell’incontro. Considerate le circostanze, gli agenti hanno approfondito il controllo, procedendo alla perquisizione del 33enne, estesa, subito dopo, all’abitazione ed alle sue pertinenze, compreso il giardino circostante, trovando ampie conferme ai loro sospetti, rinvenendo complessivamente due chili e mezzo di marijuana.

Polizia in azione: sequestro e arresto

Nel corso dell’attività, eseguita con il supporto delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, i poliziotti hanno trovato, innanzitutto, all’interno di un casotto di pertinenza adibito a deposito attrezzi, due buste in cellophane trasparente, in cui erano custoditi, rispettivamente, poco meno di 1 chilogrammo e circa 250 grammi di marijuana ed una busta più piccola, in plastica trasparente, contenente circa 80 grammi di marijuana.

Nello stesso casotto, gli agenti hanno trovato anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento, in particolare carta stagnola, pellicola per alimenti, confezioni di cellophane vuote uguali a quelle con cui era confezionata parte della droga rinvenuta e buste di plastica trasparenti per alimenti uguali a quella con cui era confezionata la parte minore della sostanza trovata. Proseguendo nella perquisizione, sotto una ringhiera posta sul retro dell’abitazione, alla base di un albero ivi piantato, sono state rinvenute altre due buste in cellophane trasparente contenenti all’interno, rispettivamente, 1 kg e 100 grammi e 80 grammi di marijuana, oltre ad altro materiale di confezionamento.

Infine, all’interno dell’abitazione, sono state rinvenute, all’interno dell’spazzatura, diverse buste di plastica e cellophane, uguali a quelle già trovate, vuote, ma ancora maleodoranti di sostanza stupefacente. La sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale atto al confezionamento sono stati sequestrati, anche per l’esecuzione delle rituali analisi di laboratorio. Alla luce di quanto appurato, il 33enne è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, condotto presso la Casa Circondariale di piazza Lanza.

Ecco il video ufficiale della Polizia di Stato: