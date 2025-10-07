Nei giorni scorsi, la Questura di Catania ha coordinato un imponente blitz nelle vie e nei locali di San Berillo, finalizzato a garantire sicurezza e legalità. L’operazione ha visto la partecipazione di diverse unità: poliziotti delle volanti e motovolanti, squadra cinofili, divisione anticrimine e reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, oltre alla polizia locale, alla forestale, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai tecnici sanitari dell’Asp di Catania.

Le verifiche hanno riguardato le aree di via Di Prima, via Sturzo, piazza della Repubblica, via Rizzo e zone limitrofe, concentrandosi sia sulle attività commerciali sia sulla viabilità e il rispetto delle norme stradali.

Sanzioni ai locali: oltre 53 mila euro

In una prima fase, sono state controllate 7 attività commerciali, tra ristoranti, pizzerie, chioschi e negozi etnici. Le ispezioni hanno rilevato numerose irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, con sanzioni complessive superiori a 53 mila euro.

Tra i casi più gravi:

Una rivendita di kebab è stata multata per carenze igienico-sanitarie (1.000 euro) e per la mancanza delle procedure del manuale autocontrollo (2.000 euro). Lo Spresal ha rilevato impianto elettrico fatiscente, uscite di emergenza non segnalate e mancanza di cassetta di primo soccorso, sanzionando il titolare per 8.200 euro. Sequestrati 50 chili di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, donati a un ente benefico; multa di 1.500 euro.

Altri locali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita senza autorizzazione e irregolarità nella gestione dei prodotti alimentari, con multe variabili da 413 a 5.542 euro.

Sequestri alimentari e sicurezza sul lavoro

Le verifiche hanno portato anche al sequestro di 110 chili di alimenti non tracciati o non idonei al consumo umano, tra carne e prodotti di origine animale. I titolari sono stati multati e, in alcuni casi, denunciati per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come impianti elettrici non a norma e mancata segnalazione delle vie di fuga.

Controlli stradali e sicurezza urbana

Oltre ai locali, i controlli hanno interessato la viabilità e la sicurezza urbana:

Identificate 242 persone, di cui 56 già note alle forze dell’ordine;

di cui 56 già note alle forze dell’ordine; Controllati 66 veicoli, con 15 infrazioni al codice della strada;

Sanzioni legate a guida senza casco, mancata assicurazione, revisione scaduta e documenti assenti; fermo amministrativo e sequestro di mezzi nei casi più gravi.