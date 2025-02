Lunedì 4 agosto 2025, Geolier salirà sul palco di Villa Bellini a Catania. Un evento organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania e il Catania Summer Fest 2025. Dopo una stagione ricca di successi e sold out, il rapper napoletano, tra i volti più in vista della scena urban italiana, ha annunciato nuove tappe live per l’estate 2025, con la Sicilia che ospiterà una delle sue date più attese. Il concerto di Catania sarà l’occasione per vivere dal vivo l’energia e il talento di un artista che ha conquistato il cuore di milioni di fan.

Geolier e i suoi successi

Geolier, da anni protagonista del panorama musicale italiano, ha recentemente raggiunto nuove vette con il suo album DIO LO SA – ATTO II, certificato quadruplo platino. Il disco ha dominato le classifiche FIMI e Spotify Italia, consolidando la sua posizione di leader indiscusso nella scena rap e urban. Con brani che mescolano street rap e melodie moderne, Geolier è riuscito a dare una nuova identità al rap napoletano, spingendosi sempre più lontano con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie di vita vera, passione e resilienza.

37 dischi d’oro!

La carriera di Geolier è stata una continua ascesa. Dopo i primi successi con il mixtape “Eccetto Sogni”, nel 2019, il giovane rapper ha raggiunto una popolarità incredibile con l’album “Luchè – La Tua Voce”, che ha consolidato il suo posto nel cuore dei fan e nelle playlist delle radio italiane. Grazie alla sua autenticità e a un sound innovativo, ha accumulato 88 dischi di platino e 37 d’oro, diventando uno degli artisti più premiati della musica italiana degli ultimi anni.