Epifania 2025: l’Epifania 2025 è alle porte, e Catania e i suoi dintorni offrono numerose opportunità per trascorrere questa giornata speciale in modo unico e divertente. Dalle tradizionali festività, ai presepi viventi, fino agli eventi per tutta la famiglia, scopriamo insieme cosa fare in questa magica giornata.

Visita al presepe vivente di Fiumefreddo di Sicilia

Fiumefreddo di Sicilia è una delle località più suggestive della zona, dove si può vivere un’esperienza immersiva nel cuore della tradizione natalizia. Il presepe vivente di Fiumefreddo offre una rappresentazione storica della Natività, con costumi tradizionali e scene tratte dalla vita quotidiana del tempo. L’evento, che si svolge fino al 6 gennaio, è arricchito da un itinerario dei sapori che permette ai visitatori di assaporare le prelibatezze locali.

Se sei appassionato di tradizioni natalizie, non puoi perderti anche i numerosi presepi viventi organizzati nei dintorni di Catania, che celebrano la Natività con grande realismo e coinvolgimento. Ecco alcuni eventi da non perdere:

Presepe vivente di Mascali: 4 e 6 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 22:00

4 e 6 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 22:00 Presepe vivente di Zafferana Etnea: 6 gennaio 2025, dalle 11:00

6 gennaio 2025, dalle 11:00 Presepe vivente di Santa Venera Alta, Misterbianco: 5 e 6 gennaio 2025, dalle 18:30 alle 22:00

Epifania 2025 al Christmas Town

Il Christmas Town a Catania è un altro evento imperdibile per l’Epifania 2025. Il parco, già visitato da oltre 100.000 persone, è un luogo magico, ricco di luci, addobbi e attrazioni per grandi e piccini. In questa atmosfera giocosa e ricca di speranza, i bambini potranno inviare le loro lettere a Babbo Natale e vivere la magia del Natale. Il villaggio ospiterà quest’anno anche la Befana, che darà il benvenuto ai visitatori durante il weekend dell’Epifania, il 4, 5 e 6 gennaio. Non mancheranno delizie come zucchero e pan di zenzero, creando un’atmosfera di festa per tutti.

Trekking nella Valle del Bove: un’escursione unica

Se desideri un’esperienza più all’insegna della natura, il trekking nella Valle del Bove, sul versante dell’Etna, è l’ideale per il 6 gennaio 2025. L’escursione, che parte dal Rifugio Sapienza, offre un’ottima occasione per scoprire uno dei paesaggi più suggestivi della Sicilia. La Valle del Bove, caratterizzata da un paesaggio lunare e un panorama mozzafiato, è perfetta per chi ama il trekking invernale.