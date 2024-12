Dopo la frenesia degli ultimi pacchetti da incartare e l’adrenalina delle tombolate natalizie, questa giornata diventa l’occasione perfetta per rallentare i ritmi delle festività e dedicarsi a momenti di relax e scoperta, per godersi Catania in tutta la sua magia invernale. Tra il profumo di cannella e agrumi ad inebriare l’aria e le luci natalizie a illuminare le sue strade, la città regala molte opportunità per trascorrere una giornata speciale tra cultura, relax e spettacoli, scopriamone alcune insieme.

Santo Stefano 2024: l’incanto dell’Ursino Busckers

La magica atmosfera natalizia che avvolge da settimane le strade del centro storico catanese, sarà arricchita nel giorno di Santo Stefano 2024 dalla suggestione degli artisti dell’Ursino Buskers. A partire dalle ore 10 e per tutto il corso della giornata, con l’Ursino Buskers Xmas Circus 2024, a cura dell’Associazione Gammazzita, il quartiere Castello Ursino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Piazza Federico di Svevia prenderà vita, con giocolieri, acrobati, illusionisti, teatranti, danzatori, musicisti e clown che offriranno performance e spettacoli straordinari, creando un’atmosfera unica che affascinerà tutti i partecipanti. L’evento perfetto per chi voglia trascorrere questa festa vivendo un’esperienza di stupore e divertimento all’insegna dell’arte di strada, un incanto per i partecipanti di ogni età.

Santo Stefano 2024: un viaggio musicale nell’universo di Lucio Dalla

La sera del 26 dicembre, Piazza Dante, precisamente dinanzi alla Chiesa di San Nicolò, alle ore 19:30, ospiterà un evento imperdibile: Viaggio musicale nell’universo di Lucio Dalla ”L’anno che verrà”. A cura dell’Associazione Coro Lirico Siciliano, l’esibizione offrirà un omaggio al grande artista, ripercorrendo le sue canzoni più iconiche con un’esecuzione coinvolgente e emozionante, che saprà toccare il cuore di tutti i partecipanti. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e delle tradizioni italiane.

Santo Stefano 2024: un’immersione nell’arte con Van Gogh

Per chi desidera un’esperienza culturale unica durante il giorno di Santo Stefano 2024, non può mancare una visita alla mostra “Van Gogh – The Immersive Experience”. Fino al 16 febbraio 2025 infatti, presso la suggestiva Chiesa della Santissima Trinità (via Vittorio Emanuele II), i visitatori potranno vivere un percorso immersivo nel mondo di Vincent Van Gogh, grazie alla combinazione di visori per realtà virtuale e installazioni multimediali. La mostra guida il pubblico in un viaggio emozionale, che ripercorre una giornata dell’artista nel villaggio di Hales in Francia, raccontata attraverso sette delle sue opere più celebri. Un’esperienza coinvolgente che, con la sua innovativa modalità sensoriale e interattiva, permette di esplorare l’arte in un modo nuovo e affascinante, offrendo un ponte perfetto tra la tradizione e le nuove tecnologie.

Si ricorda che la mostra rimarrà chiusa il 24, 25 dicembre 2024, e la mattina di Capodanno. Quindi, riaprirà al pubblico nel pomeriggio di giorno 1 dicembre 2025

Santo Stefano 2024: l’incanto della neve sull’Etna

Per chi cerca un’alternativa all’arte e agli spettacoli del centro, un’escursione sull’Etna può essere l’ideale per un Santo Stefano 2024 all’insegna della natura e dell’avventura. Con la neve che ha imbiancato il vulcano nei giorni che hanno preceduto il Natale, il paesaggio assume un fascino ancora più unico, offrendo uno scenario da fiaba. Trascorrere la giornata tra i sentieri del monte, magari con un’escursione guidata o una passeggiata sulla neve, permette di godere di una vista mozzafiato e di un’atmosfera di tranquillità, lontano dalla frenesia delle festività. I più avventurosi potranno anche cimentarsi con attività sulla neve, mentre chi preferisce rilassarsi può fermarsi in uno dei rifugi per gustare un piatto tipico e ammirare il panorama invernale. Un’esperienza perfetta per chi cerca il contatto con la natura, in un contesto suggestivo che solo l’Etna sa offrire.