Evento imperdibile a Catania per tuti gli amanti dell’arte e specialmente di Van Gogh. inaugurata il 15 novembre la mostra “Van Gogh – The Immersive Experience” presso la Chiesa della Santissima Trinità, situata in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo.

L’intero evento è organizzato da Alta Classe Lab con la collaborazione logistica di FB Golden Events. Questa mostra, unica nel suo genere, mai visto prima a Catania, è stato reso possibile grazie alla concessione della Chiesa da parte dell‘Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, e del rettore don Massimiliano Parisi.

La mostra immersiva

La mostra offre un’esperienza unica, che permette ai visitatori di esplorare la vita e l’arte di Vincent Van Gogh in modo innovativo. Attraverso l’uso di tecnologie avanzate come la realtà virtuale. I visitatori potranno vivere una giornata intera nel villaggio di Arles, in Francia, accompagnati dalle opere del pittore olandese. Il percorso include una serie di esperienze sensoriali che porteranno il pubblico all’interno dei dipinti più celebri di Van Gogh, come “La camera da letto”, “La Siesta”, e “La Notte Stellata”.

La realtà virtuale

L’obiettivo di “Van Gogh – The Immersive Experience” è avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, all’arte in modo coinvolgente. Utilizzando la multimedialità e la realtà virtuale, la mostra non solo esporrà le opere, ma permetterà ai visitatori di entrare letteralmente dentro i quadri, facendoli diventare protagonisti della narrazione.

Gli orari d’apertura

La mostra resterà aperta fino al 16 febbraio 2025, con orari che variano durante la settimana. Dal lunedì al venerdì, sarà possibile visitarla dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, mentre nei weekend e nei festivi l’orario si estenderà dalle 10:00 alle 20:00. I biglietti sono disponibili online su GO2, Ticketone e Ciao Tickets, o presso il botteghino della mostra. Il prezzo del biglietto è di 13 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini dai 3 ai 13 anni.