Il Teatro Metropolitan di Catania ospiterà uno degli eventi più imperdibile della stagione, un vero e proprio un viaggio nel cuore della Parigi del XIX secolo. Sabato 1 marzo alle 21:00 e domenica 2 marzo alle 17:00, il sipario si alzerà su Van Gogh Café, un musical unico che celebra la vita e l’arte di Vincent van Gogh, una delle figure più emblematiche della pittura mondiale.

Tra recitazioni e proiezioni 3D

Ambientato in un affascinante Café Chantant parigino, Van Gogh Café invita gli spettatori a vivere l’effervescente atmosfera culturale della capitale francese, dove artisti, scrittori e intellettuali si incontravano nei caffè più celebri dell’epoca, luoghi di scambio di idee e di ispirazione. Il musical rende omaggio a questi centri di fermento culturale che hanno contribuito in maniera determinante alla nascita di movimenti artistici che segnarono la storia dell’arte. L’opera si dipana tra le strade parigine, dove il genio di Van Gogh prende vita grazie all’interpretazione di un cast d’eccezione, che unisce la potenza della musica dal vivo, la grazia della danza e l’emozione delle proiezioni in 3D.

Protagonisti i celebri dipinti

In questo contesto, Van Gogh Café non si limita a raccontare la storia di un uomo, ma celebra l’incredibile potenza dell’arte di trasformare il mondo. Le emozionanti proiezioni in 3D daranno forma ai suoi dipinti più celebri, come “La Notte Stellata” o “I Girasoli”, con effetti visivi che renderanno ogni scena unica e straordinaria. Il pubblico avrà l’opportunità di entrare nel mondo di Van Gogh, di sentire la sua solitudine e la sua ricerca interiore, ma anche la sua passione travolgente per la bellezza e la vita, rendendo lo spettacolo un’esperienza che va oltre la semplice rappresentazione teatrale.

I biglietti per Van Gogh Café sono disponibili a partire da €30.