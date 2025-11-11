OUROBOROS ARTS AND MEDIA GROUP presenta Caro amico ti scrivo, una nuova e toccante opera musicale – in live concert – ispirata alle canzoni dell’immenso Lucio Dalla, in scena al Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania il 27 dicembre 2025 (ore 21:00) e il 28 dicembre 2025 (ore 18:30).

Le prevendite sono aperte su Liveticket.it.

I testi del cantautore bolognese prenderanno vita in uno spettacolo che intreccia musica, parole ed emozioni in una narrazione originale che esplora l’amicizia tra Anna, una giovane studentessa italiana, e Omar, un ragazzo siriano cresciuto in Italia e costretto a tornare nel suo Paese a causa della guerra civile. Le loro vite si incrociano in una delicata corrispondenza epistolare che diventa specchio della distanza, del tempo e della speranza.

Le meravigliose note immortali di Dalla, suonate da quattro musicisti dal vivo, daranno vita a un viaggio intenso dove amore, sogni e amicizia si intrecciano oltre ogni confine, abbattendo muri e differenze.

Caro amico ti scrivo è un’opera che parla al cuore e ricorda come la musica possa ancora essere veicolo di unione in ciò che la vita separa. Amore, speranza, futuro e amicizia sono gli elementi che uniscono e intrecciano le vite e fanno crollare muri.

Possono due vite così lontane avvicinarsi?