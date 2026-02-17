CATANIA – Dopo lo straordinario successo riscosso durante l’edizione 2024 del Catania Fringe Festival, dove si è aggiudicato il prestigioso Fringe Choice Award, torna in scena uno degli spettacoli più intensi e apprezzati della stagione. Venerdì 20 (data già sold out) e sabato 21 febbraio con due turni alle ore 18:00 e alle 21:00, il Teatro Sala De Curtis (Via Duca Degli Abruzzi, 6a) ospiterà “L’invisibile – teatro di cartone”, l’ultima produzione firmata Ouroboros Arts and Media Group.

L’opera, nata dalla penna di Giovanna Valenti, porta sul palco la vita di Antonino Magazzù, il “poeta di Via Etnea” che con la sua anima fragile e la sua dignità ha saputo incantare il cuore dei catanesi. Questa nuova messa in scena si presenta con un adattamento teatrale rinnovato, capace di trasformare la cronaca di una vita ai margini in un manifesto universale di umanità.

“L’invisibile” è un testo profondo che squarcia il velo d’indifferenza che troppo spesso avvolge gli ultimi. Attraverso una narrazione che alterna delicatezza e crudo realismo, lo spettacolo riflette sul destino dei tanti “invisibili” del nostro tempo: donne e uomini costretti a vivere per strada che, pur privati di tutto, conservano la forza di urlare il proprio bisogno di essere ascoltati.

Definito dal pubblico e dalla critica come “toccante”, “meraviglioso” e “di una profondità rara”, il progetto di Ouroboros Arts and Media Group si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca un teatro che sappia emozionare e far riflettere.