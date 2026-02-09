Il mondo del Sottosopra, la leggendaria dimensione parallela oscura di Stranger Thingsarriva in Sicilia con un evento colossale destinato a lasciare il segno. L’appuntamento è per dicembre 2026 ‘Back to Hawkins’ , un viaggio live che riporterà gli spettatori direttamente a Hawkins, tra luci, emozioni e atmosfere cinematografiche.

Lo show è previsto per venerdì 11 dicembre a Palermo al Teatro Golden e sabato 12 dicembre a Catania al Teatro Metropolitan, con inizio alle ore 21:00. La produzione è di Neon Rift Productions, Ema Entertainment European Exclusive, la distribuzione in Italia è della Rb Spettacoli di Riccardo Bianciotti e per la Sicilia della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e Giuseppe Rapisarda Management. Biglietti già inprevendita.



Lo spettacolo

Lo show è costruito come un racconto live in cui si alternano le scene più iconiche della serie e le canzoni più famose che ne hanno accompagnato la storia, tutte rigorosamente anni ‘80. Ogni passaggio è pensato per trasportare il pubblico a Hawkins, tra luci, suggestioni cinematografiche ed effetti visivi che richiamano l’estetica e il mistero di quell’epoca.

‘Back to Hawkins’ è un’esperienza pensata per i fan della serie e per gli amanti della musica anni ’80, capace di coinvolgere più generazioni grazie a un linguaggio visivo e sonoro immediato e potente. Un tributo che celebra un immaginario iconico attraverso un grande spettacolo live, emozionante e immersivo. ‘Back to Hawkins’ è un tributo teatrale e musicale internazionale dedicato a Stranger Things, che porta l’atmosfera anni ’80 e il Sottosopra in Italia e Svizzera. Lo spettacolo fonde recitazione di scene iconiche, musica dal vivo e proiezioni. Un’esperienza di immersione totale nel mondo del Sottosopra che combina teatro e colonna sonora, ricreando la magia della serie Netflix, che ha battuto ogni record negli ultimi anni. Lo show ha un obiettivo: mira a far vivere al pubblico le emozioni della serie ambientata nella cittadina fittizia di Hawkins, ispirata alle leggende di Montauk.