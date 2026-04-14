Dopo il sorprendente sold out registrato in appena una settimana per le due date di debutto, torna in scena Io sono Franca, la nuova produzione originale di Ouroboros Arts and Media Group, che chiude la stagione con un titolo potente e necessario. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 3 maggio alle ore 20:30 al Teatro Sala De Curtis di Catania, con biglietti già disponibili su Liveticket.

L’opera, firmata da Giovanna Giada Cutrona, nasce dal bando di scrittura promosso nel 2025 da Ouroboros in collaborazione con la Scuola di scrittura e storytelling Tiresia, rivolto ai giovani autori della scuola. Il risultato è un testo inedito che intreccia memoria storica, musica e narrazione contemporanea.

Ambientata ad Alcamo nel 1965, la storia ripercorre il gesto rivoluzionario di Franca Viola, la giovane che con il suo rifiuto del “matrimonio riparatore” divenne simbolo di emancipazione e libertà femminile. Lo spettacolo restituisce la vita di un piccolo paese siciliano in provincia di Trapani degli anni Sessanta, alternando atmosfere intime e richiami al bianco e nero della televisione RAI, per raccontare una vicenda che ha segnato un cambiamento profondo nella società italiana di quel tempo.

Io sono Franca è un racconto di rivalsa, di libertà e scelte coraggiose, un omaggio agli eroi moderni che spesso vivono accanto a noi senza clamore, ma capaci di lasciare un segno indelebile nella storia.