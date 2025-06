È stata allestita in Sicilia una nuova mostra dedicata al mondo egizio! Fino al 26 ottobre 2025, il Museo della Cattedrale di Ragusa ospita “Gli Egizi e i doni del Nilo”, un’affascinante esposizione che porta in città l’antico Egitto. L’iniziativa è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con la Fondazione Federico II. L’evento è realizzato con il sostegno della Provincia di Ragusa, della Regione Siciliana attraverso gli Assessorati al turismo, spettacolo e sport e ai beni culturali e all’identità siciliana, nonché con il contributo dell’Aeroporto di Catania, del GAL Terra Barocca e di Enjoy Barocco – Sicilian Experience. La curatela per il Museo Egizio è affidata a Paolo Marini.

Grazie alla collaborazione tra il Museo Egizio di Torino e il Comune di Ragusa, questa mostra offre un’opportunità unica per ammirare una selezione di reperti e testimonianze provenienti dalla più importante collezione egizia d’Europa. Le opere esposte raccontano la vita quotidiana, i riti e l’estetica di una delle civiltà più affascinanti della storia.

I dettagli sulla mostra

All’interno della suddetta mostra sarà possibili ammirare: statue, sarcofagi, stele, ushabti, papiri e oggetti di uso quotidiano, in un percorso che intreccia vita quotidiana e spiritualità, estetica e devozione.

L’allestimento della mostra è stato pensato per offrire un’esperienza immersiva ed educativa, arricchita da supporti multimediali, contenuti dedicati ai bambini e testi facilmente fruibili da tutti, con l’intento di avvicinare grandi e piccoli all’affascinante mondo dell’antico Egitto. Il percorso espositivo ripercorre oltre tremila anni di storia lungo le rive del Nilo, raccontando abitudini, arte, religione, tombe e molto altro ancora.

Inoltre la mostra coinvolge anche altri importanti musei siciliani che conservano opere egizie, come il Museo Archeologico Nazionale Antonio Salinas di Palermo, il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa e il Museo del Papiro “Corrado Basile” di Siracusa, offrendo così una panoramica ancora più ampia e approfondita sulla civiltà egizia.

Si ricorda che il Museo della Cattedrale di Ragusa è aperto tutti i giorni con orario continuato: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.